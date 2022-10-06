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Російські солдати скаржаться, що в них немає озброєння рівня ЗСУ, – перехоплення СБУ

"У них есть вообще все! Все вообще! У нас нет них*я!"

Російські солдати скаржаться, що в них немає озброєння рівня ЗСУ, – перехоплення СБУ
ЗРК 'Стрiла-10' ЗСУ
Фото: uaportal.com

Російські окупанти в перехоплених розмовах скаржаться знайомим на потужне озброєння Збройних сил України.

Про це йдеться в одній із таких розмов, які оприлюднила Служба безпеки.

"Вчера нас три раза вертушки отъеб*шили, нах*й. ПТУРки каждый день еб*шат, «Грады»... Здесь на танках выезжают на прямую наводку и еб*шат", – поскаржився загарбник, який перебуває на Херсонському напрямку.

За його словами, в російської армії немає озброєння рівня ЗСУ, а штурмова авіація РФ не прилітає їм на підтримку. Тоому рашист вважає себе та інших військових ледь не смертниками.

"У них (ЗСУ – ред.) есть вообще все! Все вообще! У нас нет них*я! Я же говорю, что здесь все не так, как думают там, в России! Тут по-взрослому, братан!" – зауважив загарбник.

В українській спецслужбі наголосили: якщо окупанти хочуть залишитися живими, то потрібно здаватися в полон. Це єдиний шанс зберегти життя.

В СБУ нагадали про нові номери гарячої лінії життя: +380665803498, +380931192984.

"Зателефонувати на них можуть як самі військовослужбовці, так і їхні рідні та близькі", – додали в Службі безпеки.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила іншу перхоплену розмову, в якій мобілізовані з окупованої Донеччини розповідали своїм рідним, що українська армія – найсильніша у світі, вона навіть росіян не боїться.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія вже втратила на війні орієнтовно 61 330 осіб.

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