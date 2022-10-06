У деокупованому населеному пункті на Харківщині виявили тіла двох чоловіків зі слідами катувань, – Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"6 жовтня слідчо-прокурорська група провела огляд у цеху з виготовлення цегли у смт Куп’янськ-Вузловий. Біля металевого циліндрового барабану правоохоронці виявили два тіла чоловіків зі зв’язаними руками та слідами катувань", – йдеться у повідомленні.

У одного із загиблих були тілесні ушкодження у вигляді синців на шиї та грудній клітині, у іншого – сліди від кульового поранення у грудній клітині та паховій зоні, а також рана на голові.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Куп’янського районного відділу поліції ГУНП у Харківській області.

Нагадаємо, днями на звільненій Харківщині виявили ще одну катівню росіян.