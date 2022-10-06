Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
ГоловнаПолітика

Зеленський на зустрічі лідерів Європейської політичної спільноти закликав реалізувати "формулу миру"

"Ми маємо зробити так, щоб формула війни була повністю заблокована, а формула миру – повністю реалізована".

Зеленський на зустрічі лідерів Європейської політичної спільноти закликав реалізувати "формулу миру"
Фото: ОПУ

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський виступив на зустрічі лідерів Європейської політичної спільноти - нового формату співпраці європейських країн.

У своєму зверненні глава держави наголосив, що ця спільнота має "реальну змогу стати європейською спільнотою миру". За словами Зеленського, зараз присутні перебувають у "сильних умовах, щоб спрямувати всю можливу міць Європи на закінчення війни й гарантування довгострокового миру для України, для Європи, для світу".

Президент наголосив, що Росія вбиває не лише українців, а й чинить замахи і диверсії у Європі. Тому необхідна формула миру, яка покладе край шантажу, підкупу і агресії РФ.

"Пункти нашої формули миру нейтралізують усе, що робить Росія, щоб воювати. Перше – покарати агресора. Посилити санкції проти Росії. Зупинити будь-яку співпрацю з Росією та її компаніями. Виключити її з усіх міжнародних організацій чи принаймні призупинити її членство, її можливість спотворювати діяльність міжнародних інституцій, передусім ООН", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Росія робить Організацію Об’єднаних Націй "зібранням 192, хто просто змушений терпіти, поки одна держава бреше й глумиться і, коли хоче цього, застосовує право вето, щоб заблокувати реальну можливість ООН повертати мир".

Також Президент наголосив, що другим пунктом плану миру є допомога Україні, бо "допомагаючи нам, кожна з ваших держав допомагає собі". 

"Третій пункт нашої формули миру – відновлення безпеки й територіальної цілісності. Ми це робимо. Робимо разом із вами, з вашою допомогою. Четвертий пункт – гарантії безпеки. Ми потребуємо гарантій безпеки до того, як вступимо в НАТО, і на цьому шляху. І ми це зробимо. Зробимо також разом із вами. Наші пропозиції щодо гарантій безпеки представлені партнерам", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що п'ятим пунктом формули є рішучість. 

"За 225 днів повномасштабної війни ми всі вже показали, що Європа може впливати на питання війни та миру. Але тепер – усі разом – ми маємо зробити так, щоб формула війни була повністю заблокована, а формула миру – повністю реалізована", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський також звернувся до австралійських урядовців, політологів, експертів та науковців, які спеціалізуються на питаннях геополітики та глобальної безпеки у провідному незалежному аналітичному центрі Австралії – Інституті Лоуі. Він наголосив на неприпустимості перемоги Росії у війні проти України.

Також Президент закликав до створення Спеціального трибуналу щодо розслідування злочинів російських окупаційних військ в Україні. Цю заяву він озвучив під час публічних дебатів "Війна і закон" у межах заходу "Ніч права", ініційованого головою Конституційної Ради Франції Лораном Фабіусом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також