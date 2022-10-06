"Ми маємо зробити так, щоб формула війни була повністю заблокована, а формула миру – повністю реалізована".

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський виступив на зустрічі лідерів Європейської політичної спільноти - нового формату співпраці європейських країн.

У своєму зверненні глава держави наголосив, що ця спільнота має "реальну змогу стати європейською спільнотою миру". За словами Зеленського, зараз присутні перебувають у "сильних умовах, щоб спрямувати всю можливу міць Європи на закінчення війни й гарантування довгострокового миру для України, для Європи, для світу".

Президент наголосив, що Росія вбиває не лише українців, а й чинить замахи і диверсії у Європі. Тому необхідна формула миру, яка покладе край шантажу, підкупу і агресії РФ.

"Пункти нашої формули миру нейтралізують усе, що робить Росія, щоб воювати. Перше – покарати агресора. Посилити санкції проти Росії. Зупинити будь-яку співпрацю з Росією та її компаніями. Виключити її з усіх міжнародних організацій чи принаймні призупинити її членство, її можливість спотворювати діяльність міжнародних інституцій, передусім ООН", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Росія робить Організацію Об’єднаних Націй "зібранням 192, хто просто змушений терпіти, поки одна держава бреше й глумиться і, коли хоче цього, застосовує право вето, щоб заблокувати реальну можливість ООН повертати мир".

Також Президент наголосив, що другим пунктом плану миру є допомога Україні, бо "допомагаючи нам, кожна з ваших держав допомагає собі".

"Третій пункт нашої формули миру – відновлення безпеки й територіальної цілісності. Ми це робимо. Робимо разом із вами, з вашою допомогою. Четвертий пункт – гарантії безпеки. Ми потребуємо гарантій безпеки до того, як вступимо в НАТО, і на цьому шляху. І ми це зробимо. Зробимо також разом із вами. Наші пропозиції щодо гарантій безпеки представлені партнерам", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що п'ятим пунктом формули є рішучість.

"За 225 днів повномасштабної війни ми всі вже показали, що Європа може впливати на питання війни та миру. Але тепер – усі разом – ми маємо зробити так, щоб формула війни була повністю заблокована, а формула миру – повністю реалізована", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський також звернувся до австралійських урядовців, політологів, експертів та науковців, які спеціалізуються на питаннях геополітики та глобальної безпеки у провідному незалежному аналітичному центрі Австралії – Інституті Лоуі. Він наголосив на неприпустимості перемоги Росії у війні проти України.

Також Президент закликав до створення Спеціального трибуналу щодо розслідування злочинів російських окупаційних військ в Україні. Цю заяву він озвучив під час публічних дебатів "Війна і закон" у межах заходу "Ніч права", ініційованого головою Конституційної Ради Франції Лораном Фабіусом.