Зеленський: спільна заявка на проведення чемпіонату світу – це більше ніж символ віри у нашу спільну перемогу

"Вдячні за підтримку Іспанії та Португалії”.

Спільна заявка Іспанії, Португалії та України на проведення чемпіонату світу з футболу-2030 – це більше ніж символ віри у нашу спільну перемогу.

Про це у Твіттері написав президент України Володимир Зеленський.

“Україна вистоїть, переможе й відбудується завдяки солідарності партнерів. Вдячні за підтримку Іспанії та Португалії”, – додав він.

Спільна заявка Іспанії, Португалії та України на проведення чемпіонату світу з футболу-2030 – більше ніж символ віри в нашу спільну перемогу. Україна вистоїть, переможе й відбудується завдяки солідарності партнерів. Вдячні за підтримку 🇪🇸 та 🇵🇹. @sanchezcastejon @antoniocostapm — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2022

Нагадаємо, умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом.