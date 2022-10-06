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Зеленський: спільна заявка на проведення чемпіонату світу – це більше ніж символ віри у нашу спільну перемогу

"Вдячні за підтримку Іспанії та Португалії”.

Зеленський: спільна заявка на проведення чемпіонату світу – це більше ніж символ віри у нашу спільну перемогу
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Спільна заявка Іспанії, Португалії та України на проведення чемпіонату світу з футболу-2030 – це більше ніж символ віри у нашу спільну перемогу.

Про це у Твіттері написав президент України Володимир Зеленський.

“Україна вистоїть, переможе й відбудується завдяки солідарності партнерів. Вдячні за підтримку Іспанії та Португалії”, – додав він.

Нагадаємо, умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом.

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