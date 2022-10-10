Чотири сюжети для України
Чотири сюжети для України
Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
ППО збила на сході російський винищувач Cу-34
ППО збила на сході російський винищувач Cу-34
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлюється)
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлюється)
Хто підірвав Кримський міст?
Хто підірвав Кримський міст?
ГоловнаКультура

У Києві до кінця року відкриють офіс ЮНЕСКО

Також планують відкриття культурного центру ЮНЕСКО у Львові

У Києві до кінця року відкриють офіс ЮНЕСКО
Фото: america.gov

До кінця 2022 року в Києві відкриють офіс ЮНЕСКО. Про це, як пише Yourart, розповів міністр культури Олександр Ткаченко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За словами міністра, офіс стежитиме за пошкодженою в Україні культурною спадщиною та буде координувати заходи з негайної допомоги між центральним офісом ЮНЕСКО та українськими культурними установами. Також культурний центр ЮНЕСКО відкриють і у Львові – на нього виділили 1,5 млн доларів.

Міністр також повідомив, що у жовтні або листопаді організація може включили історичний центр Одеси до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Нагадаємо, раніше МКІП підписав досьє на включення Одеси до списку ЮНЕСКО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також