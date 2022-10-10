У Києві до кінця року відкриють офіс ЮНЕСКО

До кінця 2022 року в Києві відкриють офіс ЮНЕСКО. Про це, як пише Yourart, розповів міністр культури Олександр Ткаченко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За словами міністра, офіс стежитиме за пошкодженою в Україні культурною спадщиною та буде координувати заходи з негайної допомоги між центральним офісом ЮНЕСКО та українськими культурними установами. Також культурний центр ЮНЕСКО відкриють і у Львові – на нього виділили 1,5 млн доларів.

Міністр також повідомив, що у жовтні або листопаді організація може включили історичний центр Одеси до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, раніше МКІП підписав досьє на включення Одеси до списку ЮНЕСКО.