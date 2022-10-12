У каталозі Франкфуртського книжкового ярмарку представлено 500 книг з України

Колекція Books from Ukraine буде відкрита на безоплатній основі до вересня 2023 року.

У каталозі прав Франкфуртського книжкового ярмарку представлена колекція книжок з України.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

До неї увійшли майже 500 найменувань, рекомендованих до перекладу на іноземні мови.

Каталог Books from Ukraine буде відкритий на безоплатній основі з жовтня 2022 до вересня 2023 року.

До колекції увійшли видання 46 видавництв, що зголосилися працювати на національному стенді України на Франкфуртському книжковому ярмарку. Протягом року видавці матимуть можливість оновити видання та представити більш актуальні книжки увазі потенційних іноземних партнерів, які можуть зацікавитися їхнім перекладом.

“До колекції Books from Ukraine увійшли видання різних жанрів та тематики, серед них — видання, присвячені російсько-українським війнам та наслідкам сусідства з державою-агресором”, – зазначено у повідомленні.

Усі книги українських видавців на платформі Frankfurt Rights (загальний фільтр – Ukraine) можна знайти тут.

Нагадаємо, програма українського стенда на ФКЯ, кураторами якої є Український інститут книги та Goethe-Institut в Україні, є складовою частиною комплексного пакету заходів, на які Міністерство закордонних справ Німеччини виділяє кошти з додаткового бюджету на 2022 рік, щоб пом’якшити наслідки загарбницької війни Росії проти України.