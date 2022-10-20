Жадан отримав польську нагороду імені Серхіо де Молла

Сергій Жадан отримав премію імені Серхіо де Молла, котра присвячена питанням прав людини.

Про це повідомив письменник, музикант та волонтер Сергій Жадан.

“Надзвичайно вдячний журі Польської Нагороди імені Серхіо Віейра де Молла за отриману сьогодні премію”, - написав Жадан.

Він нагадав, що російські окупанти позбавили тисячі наших співвітчизників елементарних прав та свобод, і війна ведеться нами за наші права, зокрема - за право лишатися собою.

Жадан подякував польським друзям за підтримку та співчуття.

Лауреат премії зазначив, що спрямує грошову складову премії у розмірі 10 тис. злотих в оборону Харкова.

Як раніше повідомлялось, український письменник, поет і музикант Сергій Жадан став лауреатом німецької премії Ганни Арендт за політичне мислення 2022 року.