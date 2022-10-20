6-й Київський тиждень критики: нове українське кіно, хіти Канн і фільми, що змінили правила гри

Команді фестивалю також вдалося зберегти свою головну фішку — сильну програму міжнародних і українських фестивальних хітів. Остання навіть дещо підсилилася, адже включає фільми, національні прем’єри яких відбулися на фестивалях в екзилі. Відповідно, місцеві глядачі та глядачки досі не мали шансів побачити їх в Україні.

Українські кінофестивалі по-різному відреагували на повномасштабне вторгнення. Одні перенесли свої едиції на міжнародні майданчики, інші змінили дати проведення та перебралися в безпечніші міста. На відміну від них, 6-й Київський тиждень критики відбудеться не лише в дати, оголошені ще у 2021 році (20 – 26 жовтня), а й на незмінній локації — у кінотеатрі «Жовтень».

Фото: Київський тиждень критики

Нове українське кіно

Українські хіти розділилися порівну у двох програмах: «Українські ґала-прем’єри» та «Фокус: Україна — Велика Британія».

У першій покажуть «Клондайк» Марини Ер Горбач, де йдеться про життя родини у «сірій зоні» Донецької області, де росіяни збили літак МН-17. Команда фільму проробила величезну роботу з достовірного відтворення мовної реальності, обставин трагедії та місцевості, де відбуваються події.

Наступного року «Клондайк» представлятиме Україну на «Оскарі» у категорії «Найкращий міжнародний фільм», а до цього вже встиг отримати приз за режисуру на найвпливовішому американському кінофестивалі «Санденс» (секція World Cinema Dramatic Competition) та приз глядацьких симпатій секції «Панорама» на Берлінале.

Фото: Київський тиждень критики

«Цензорка» Петера Керекеша розповідає про жіночу колонію, де можуть відбувати покарання вагітні жінки та матері з дітьми. Втім, перебування дитини у колонії дозволяють лише до певної кількості років, після чого її або віддають до родичів, або відправляють в інтернат. Ця напівдокументальна історія, знята у реальній колонії з залученням акторок без професійної освіти, минулого року забрала нагороду за сценарій у секції «Горизонти» Венеційського кінофестивалю.

Фото: Київський тиждень критики

Завершує секцію ґала-прем’єр «Бачення метелика» Максима Наконечного. Стрічка фокусується на Лілії — аерозвідниці, яка повернулася з полону та намагається адаптуватися до мирного життя. У режисера вдало вийшло передати жіночий досвід війни, без поблажок для своєї героїна, але і без нагнітання жахів.

Перший показ «Бачення метелика» відбувся на Каннському кінофестивалі у секції «Особливий погляд» та запам’ятався сиренами повітряної тривоги, що супроводжували гостей на червоному хіднику.

Фото: Київський тиждень критики

Ще один український фільм з цьогорічних Канн (конкурс «Двотижневик режисерів») — «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука. Він розповідає історію сім’янина, який повертається зі заробітків та заради родини змушений порушити дане колись слово.

«Памфір» — рідкісний цьогорічний український фестивальний фільм, який не фокусується на війні. Натомість він показує реалії західного регіону з його екзотикою та нелегальними заробітками і говорить про український характер, який досі не можуть збагнути росіяни.

Немає війни й у фільмі Ірини Цілик «Я і Фелікс». Створена на основі роману Артема Чеха «Ти хто такий», картина з Юрієм Іздриком в одній з ключових ролей занурює нас у світ 1990-х та бурхливе дорослішання юнака. Цілик намагається втримати хиткий баланс між сонячним кадром та безхмарними спогадами дитинства і жорсткою реальністю вулиць, бідністю та розгулом криміналу, що панували у той час. Світова прем’єра стрічки відбудеться паралельно із «Київським тижнем критики» — на Варшавському кінофестивалі.

Також у секції відбудеться показ фільму Валентина Васяновича «Відблиск», що присвячений початку російсько-української війни. За сюжетом лікар з Дніпра потрапляє у полон, після якого намагається знайти спільну мову з дочкою та повернути собі сенс життя. Васянович тут залишається вірним своєму монументальному стилю і повертається до втраченої в «Атлантиді» рефлексії над екзистенційними питаннями, що також було притаманно його раннім роботам.

Фото: kcw.com.ua

Світове кіно

Українські фільми до секції «Фокус: Україна — Велика Британія» відібрали британські кінокритики, а їхні українські колеги зібрали британські стрічки. Серед них — «Кам’яний острів» Марка Дженкіна, що знятий на 16-мм плівку та розповідає про науковицю, яка спостерігає за рідкісною квіткою на безлюдному острові. Судячи з попередньої роботи режисера «Наживка», від фільму можна очікувати експеримент з формою та змістом.

Уваги заслуговують також мігрантська, місяцями абсурдистська комедія «Лімб» Бена Шеррока та яскрава ЛГБТК+ драма дорослішання «Дорогенька» Марлі Моррісон.

Фото: Київський тиждень критики

Головні фестивальні хіти зібрані у міжнародній програмі. Тут можна подивитися «Трикутник смутку» Рубена Естлунда — жорстку сатиру на сучасне елітарне суспільство з елементами марксизму. Цей фільм утворює певний диптих з попередньою роботою режисера «Квадрат» (теж відзначеною «Золотою пальмовою гілкою»), яка висміювала світ contemporary art.

Фільм «Земля бога» Глінура Палмасона (учасник програми «Особливий погляд» цьогорічних Канн) — медитативне кіно про силу мистецтва та віру, розбавлене критикою колоніальних відносин, які в Данії та Ісландії були напрочуд токсичними.

«Корсет» Марі Крютцер розповідає про імператрицю Австрії Єлизавету Баварську, відому як Сісі, яка намагається втримати свій блискучий образ після сорокаріччя. Крютцер ламає канони байопіків та підіймає актуальну гендерну проблематику, що підсилюється чудовою грою Вікі Кріпс (яка отримала за неї нагороду на Каннському кінофестивалі у секції «Особливий погляд»).

Фото: Київський тиждень критики

Також у програмі покажуть нову роботу одного з найулюбленіших режисерів синефілів Хона Сан Су «Фільм письменниці» (ґран-прі журі Берлінського кінофестивалю), де автор у розмовах героїв розмірковує про літературу та кіно; мелодраму «Одного чудового ранку» Міа Хансен-Льове з Леа Сейду в ролі матері-одиначки; «Час Армагеддону» Джеймса Грея з Енн Гетевей, де йдеться про дружбу єврейського хлопчика Пола — нащадка українських мігрантів і його темношкірого однокласника Джонні; «Мовчазні двійнята» Аґнєшки Смочинської (ще один учасник секції «Особливий погляд» Канн), що відтворила реальну історію Джун і Дженніфер Ґіббонс — темношкірих дівчат, які самовільно ізолювалися від ксенофобського суспільства, що оточувало їх.

Фото: Київський тиждень критики

Фільми, що змінили правила гри

Ретроспективна програма Київського тижня критики завжди обирала певний фокус, що резонує з актуальними подіями. Цього року темою секції стали Gamechangers — фільми, які змінили правила світового кіно та вписали у його контекст кінематографії своїх країн. В описі зазначається, що програма натхненна Україною та її нинішньою роллю у світі.

Тут зібрана ціла низка вже класичних стрічок — «Тигр, що підкрадається, дракон, що зачаївся» Енґа Лі, яка вивела тайванське кіно на світовий рівень і «Свято» Томаса Вінтерберґа, яка стала знаковою не лише для данського кіно, а й для світового. Остання стрічка показала на практиці як можна втілити радикальний маніфест «Догма-95», співавтором, якого був Вінтерберґ. Ідеологія «Догми» забороняла використовувати спецефекти, знімати у численних локаціях чи грати неможливе (смерть чи каліцтво героя/героїні, наприклад).

Фото: Київський тиждень критики

При уважному перегляді «Смаку вишні» Аббаса Кіаростамі можна знайти джерела натхнення фільму «Додому» Нарімана Алієва. Цей фільм вартий перегляду попри те, що знятий в Ірані. Кіаростамі ніколи не був бажаною фігурою у цій країні; він веде розмову про фундаментальні речі, близькі всім — життя і смерть.

Фільм «4 місяці, 3 тижні і 2 дні» Крістіана Мунджіу — представник румунської нової хвилі, яка значно вплинула на українське кіно. Румуни почали активно знімати свої фільми у середині нульових, в обмежених виробничих умовах, що зробило їхні фільми мінімалістичними, реалістичними, сюжетно пропрацьованими. У них вони препарують проблеми соціуму, які знайомі і нам — корупція, комуністичне минуле, незручна пам’ять.

Фото: Київський тиждень критики

Також у секції можна буде подивитися іконічну стрічку «Піаніно» Джейн Кемпіон, яка увійшла в історію як перший фільм, знятий жінкою, що отримав «Золоту пальмову гілку» та одну з кримінальних робіт Жана-Люка Ґодара «Ім’я: Кармен». Цього року режисер помер, зробивши евтаназію.

Українська комедія

Окремої уваги заслуговує програма «Історія української комедії», створена спільно з Довженко-Центром. Тут відібрані 6 стрічок, які репрезентують кіногумор з 1929 року до 1994 року.

Це знову актуальний «Шкурник» Миколи Шпиковського, що висміює аполітичного обивателя під час громадянської війни в Україні; одна з кращих робіт видатного дуету «Штепсель одружує Тарапуньку» Юхима Березіна та Юрія Тимошенка; легендарна стрічка «За двома зайцями» Віктора Іванова в українській озвучці; звитяжна козацька комедія часів українського поетичного кіно «Пропала грамота» Бориса Івченка; так званий козаксплотейшн (так називають українське кіно1990-х, яке експлуатувало козацьку тему) «Вперед за скарбами гетьмана» Вадима Кастеллі й глибоко іронічна та формально вільна історія українських мігрантів з Америки — «Фучжоу» («Очікуючи вантаж на рейді Фучжоу біля пагоди») Михайла Іллєнка.

Зважаючи на безпекову ситуацію у Києві, організатори оголосили, що у випадку повітряної тривоги сеанси будуть перериватися. З досвіду переглядів до 10 жовтня можна констатувати, що це не був алгоритм дій для кінотеатрів та фестивалів за замовчуванням.

Водночас, поки незрозумілою залишається ситуація з електропостачанням у місті та тим, який вплив вона матиме на перегляди. Це ми дізнаємося вже зараз — у перший день фестивалю.