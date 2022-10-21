Як видати книгу в Україні під час війни? Поради від фахівчині

Написати книгу – це складно, а видати її – тим паче. Та головне – не боятися, шукати власний авторський стиль та правильно реагувати на конструктивну критику. Нижче ми зібрали основні поради на шляху від мрії до справжнісінької книжки у руках.

Як написати та видати книжку? На який лист чекає кожен видавець? Чи можливо стати письменником, коли в країні війна ? Завдяки порадам від Ірини Ніколайчук, літературної критикині, редакторки та літературознавиці, співзасновниці Creative Women Publishing, спікерки інтеграційних клубів психологічної підтримки “Наука єднання” від STEM is FEM, мрія цілком може перетворитись на реальність, незалежно від досвіду написання книжок.

Фото: ВВС News Україна

Порада 1

Чітко визначте жанр та тему книги. Важливо проаналізувати та обрати цільову аудиторію майбутнього твору. Зокрема, пані Ірина вже на етапі задуму радить звернути увагу на дистрибуцію майбутньої книги, тобто подумати над тим, що робити з книгою після друку: подарувати друзям та близьким чи продавати в книгарнях.

Порада 2

Якщо ви автор-початківець, гарною ідеєю буде заздалегідь знайти собі книжкового редактора, задачею якого є не лише перевірка тексту на помилки, а й поради щодо покращення тексту. Редактор обов’язково буде і у видавництві, але вичитка тексту професіоналом збільшить шанси на те, що рукопис візьмуть в друк. Також можна звернутися до літературного консультанта (ментора), який вказує на слабкі місця в тексті та дає поради, як їх допрацювати; допомагає побудувати структуру тексту; дає поради щодо видавництв, яким потенційно може бути цікавий текст; відповідає на всі запитання щодо якості тексту.

Порада 3

Завжди давайте прочитати текст бетарідерам, тобто, своїм потенційним читачам та читачкам. Краще, коли їх декілька і вони з цільової аудиторії, адже це допомагає об’єктивно оцінити реакцію майбутніх читачів. Це можуть бути навіть ваші друзі, якщо вони погодяться надавати конструктивну критику. Бажано також попросити прочитати текст сенсітівіті рідера (чутливого читача), який перегляне книгу на предмет образливого змісту, спотворення, стереотипів чи упередженості. Якщо у своїй книзі ви пишете про людей з відмінним від вашого досвідом (іншої раси, релігії, національності, орієнтації, гендеру), то такі читачі допоможуть оцінити, чи не є зміст вашого тексту образливим.

Порада 4

Настав час надіслати рукопис у видавництво! Завдяки офіційному сайту видавництва та соцмережам (Фейсбуку, Інстаграму), важливо зрозуміти, чи точно воно підходить тематично, чи працює з дебютантами, чи приймає зараз рукописи.

“Якщо ви пишете горор-літературу – вам до видавництва "Дім Химер", якщо ваша книга про український досвід в жанрі нон-фікшн – до "Віхоли", а якщо ви – дебютант у галузі художньої літератури, то краще звернутися до "Темпори", – розповідає Ірина Ніколайчук.

Порада 5

Наступний крок – написання електронного листа видавництву. У листі розповідаємо про себе кількома реченнями, коротко характеризуємо рукопис (назва, жанр, цільова аудиторія, обсяг), додаємо до листа синопсис, тобто короткий та змістовний виклад тексту обсягом в одну сторінку.

Порада 6

Надсилати листи треба одразу в кілька видавництв, аби підвищити шанси отримати зворотній звʼязок. Якщо відповідь від видавництва мрії за місяць не надійшла – шукаємо далі. Можна трохи згодом надіслати фолоу-ап лист, аби нагадати про себе, і попросити про відповідь (навіть якщо це відмова) за тиждень-два після надсилання першого листа. Але не варто писати щодо цього в особисті повідомлення працівникам/працівницям видавництва.

Порада 7

Вітаємо, рукопис сподобався видавцю! Далі – підписуємо авторський договір. Якщо самі не маєте юридичної освіти – зверніться до когось, хто міг би фахово проглянути договір. У договорі необхідно звернути увагу на термін та умови передачі видавництву авторських прав на текст, наклад, кількість авторських примірників, суму авторського гонорару, відсоток та умови виплати роялті з проданих книжок. Якщо певні елементи договору викликають питання – обговорюєте це з представниками видавництва, поки не дійдете згоди.

Порада 8

Зібратися з силами та не падати духом, адже на всіх етапах перетворення тексту на книжку його будуть: правити, критикувати, коментувати, давати щодо нього різні поради.

«Люди, яким ви приносите свій текст – фахівці своєї справи. Цінуйте їхні зусилля та довіряйте їм!» – рекомендує Ірина.

Саме після підписання договору настає етап роботи з літературним редактором, верстка макету з ілюстраціями та обкладинкою, вичитка готового тексту коректором і друк книги.

Порада 9

Зазвичай видавництво бере на себе дистрибуцію (продаж) надрукованих книжок. Але буде перевагою, якщо ви, як авторка чи автор, розкажете про свою книгу у соцмережах та заохотите її придбати. Готуйтесь до презентацій (онлайн або офлайн) та книжкових фестивалів! Читайте рецензії й думайте над ідеями для наступних книжок.

”Все вже сказано, та не всіма”, – згадує Ірина настанови університетської викладачки. Саме тому не бійтесь експериментувати й ділитись власним світоглядом. Можливо, саме ви розкриєте якусь думку з абсолютно іншої, нової сторони.

На шляху від мрії до реальності інколи набагато більше, ніж 9 кроків, головне – наполегливо йти до своєї мети, працювати задля її реалізації та не опускати руки. Купуючи та видаючи книжки в Україні, ви підтримуєте видавничу галузь та всіх, хто у неї залучений!

Довідково:

До 24 лютого проєкт STEM is FEM, ініційований IT-підприємцем та засновником технологічної компанії Roosh Сергієм Токарєвим був освітнім проєктом з популяризації STEM-спеціальностей серед дівчат-підлітків. З початком повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, діяльність проєкту було розширено.

Проєкт “Наука Єднання” реалізується за підтримки програми “Єднання заради дії”. Організатори проводять інтеграційні офлайн-зустрічі раз на два тижні у шістьох містах України: у Львові, Чернівцях, Рівному, Полтаві, Хмельницькому та Вінниці за умови попередньої реєстрації.

За анонсами зустрічей можна слідкувати на сторінках STEM is FEM у соцмережах: Facebook та Instagram.