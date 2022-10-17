УІК та Goethe-Institut представили українську програму на Франкфуртському книжковому ярмарку

Вона включає близько 40 заходів за участі понад 70 письменників, культурних діячів, правозахисників та митців.

Український інститут книги та Goethe-Institut в Україні, що є співорганізаторами українського національного стенда на Франкфуртському книжковому ярмарку, представили заплановану програму заходів. Про це повідомила пресслужба УІК.

Програма українського національного стенда на Франкфуртському книжковому ярмарку-2022 включатиме близько 40 публічних і фахових заходів англійською та німецькою мовами за участі понад 70 письменників, культурних діячів, правозахисників, митців та лідерів думок з України, Німеччини, Австрії, Тайваню, Болгарії.

21 та 22 жовтня у Франкфуртському павільйоні відбудуться дискусії про історію, культуру та майбутнє України за участі німецьких та українських інтелектуалів, серед яких Катерина Стецевич, Катерина Міщенко, Олександра Матвійчук, Севгіль Мусаєва, Сергій Жадан, Манфред Запер, Микола Рябчук, Карл Шльоґель, Василь Черепанін.

«Цитата Сергія Жадана з книжки «Життя Марії»: «Що вони можуть нам зробити, поки ми чуємо один одного?» стала девізом програми у Франкфуртському павільйоні та є нагадуванням, що війна триває не тільки проти України, а є війною проти всієї Європи», — коментує програму координаторка проєктів з літератури та перекладу Goethe-Institut в Україні, кураторка участі України на Франкфуртському книжковому ярмарку Марія Шубчик.

Дискусійна панель українського стенда буде нерозривно пов’язана з темою війни. Серед учасників — Оксана Забужко, Сергій Жадан, Андрій Курков, Юрій Андрухович, Наталка Сняданко, Гаська Шиян, Таня Малярчук, Софія Онуфрів, Клаудія Дате, Ютта Ліндекугель, Олеся Островська-Люта, Володимир Шейко, Альона Каравай, Мстислав Чернов, Валентина Вздульська, Тамара Марценюк, Pictoric та інші.

У фокусі їхньої уваги такі теми, як роль письменника в боротьбі з пропагандою, значення та важливість перекладу в інформаційній боротьбі, наслідки безкарності росіян, культурна політика, ілюстрація, фотографія і дитяча книга в часи війни. Про свідчення очевидців воєнних злочинів, про медіа та громадянське суспільство в російсько-українській війні говоритиме українська правозахисниця Олександра Матвійчук, голова «Центру громадянських свобод» — лауреатка Нобелівської премії миру 2022.

Про вплив історії на теперішнє, завершення постколоніальної ери та життя меншин в Україні із західними колегами розмовлятимуть Андрій Портнов, Тарас Лютий, Микола Рябчук, Катерина Міщенко, Олеся Яремчук та інші. Програма пропонуватиме також розмови про українську культуру та книговидання — книжковий дизайн, мистецьку й кулінарну книгу, літературу українських 1920-х, нові книги українських письменників.

В межах фахової панелі Український інститут книги презентує колекцію Books from Ukraine — каталог українських видань, рекомендованих до перекладу на іноземні мови, представлений у каталозі Frankfurt Rights та доступний іноземним видавцям. Про значення міжнародних партнерств з Україною та поширення української книги в бібліотеках світу розкажуть представники сфери книговидання та бібліотечної справи, культурні діячі Олександра Коваль, Марія Шубчик, Олена Одинока, Юлія Козловець, Софія Челяк, Оксана Бруй, Тіна Бутенко та інші.

В онлайн-форматі участь у Франкфуртському книжковому ярмарку візьме також перша леді України Олена Зеленська, котра 21 жовтня представить проєкти Українська книжкова поличка і “Книжки без кордонів”, які, під патронатом першої леді України, реалізуються Українським інститутом книги, Міністерством культури та інформаційної політики України та Міністерством закордонних справ України, а 22 жовтня — проєкт “Better Time Stories”, патронесами якого стали перша леді України Олена Зеленська, перша леді ФРН Ельке Бюденбендер, перша леді Австрії Доріс Шмідауер та принцеса Нідерландів Лаурентін.

21 жовтня о 18:30 нове звучання української поезії ХХ століття представить перформанс «Фокстроти» — проєкт Мистецького Арсеналу за участі Сергія Жадана, Юрія Гуржи та Люби Якимчук, спеціально адаптований для німецької публіки. Візуальну складову створили художниця-колажистка Гриця Ерде та медіамитець Євгеній Арлов. Кураторка — Оксана Щур. Переклад текстів німецькою — Беатрікс Керстін.

Сергій Жадан, котрий цьогоріч отримає головну нагороду Франкфуртського книжкового ярмарку — Премію миру німецьких книгарів, також читатиме свою поезію на головній сцені ФКЯ в суботу, 22 жовтня.

З повною програмою заходів на українському стенді, що працюватиме на ФКЯ, можна ознайомитися за посиланням: німецька версія, англійська версія (внизу сторінки).

Український національний стенд у павільйоні 4.0 (B 114) за участі 43 видавництв на Франкфуртському книжковому ярмарку оформлений графічною дизайнеркою Альоною Соломадіною та архітектором Олександром Манукьянсом, засновником Manukians Studio, на основі візуально розвинених мотивів з мозаїки «Дерево життя» української художниці Алли Горської, яка була знищена в Маріуполі цього року внаслідок російської військової агресії проти України.

Франкфуртський книжковий ярмарок — найважливіший у світі міжнародний книжковий ярмарок, а також значний соціальний та культурний захід. У березні ярмарок призупинив співпрацю з російськими інституціями.