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У Копенгагені показали інсталяцію українських мозаїк на стінах Музею війни

Показ пройшов під час данської Культурної ночі 2022.

14 жовтня під час Культурної ночі 2022 в Копенгагені показали інсталяцію українських монументальних мозаїк «Discover Ukraine: Bits Destroyed».

Про це повідомила пресслужба Ukraine House in Denmark.

3D інсталяцію транслювали на стінах будівлі Данського музею війни. Десятихвилинна аудіовізуальна робота «Discover Ukraine: Bits Destroyed but Undefeated», створена Українським інститутом та командою студії Rock ‘n’ Light, базується на документальному проєкті «Українська радянська мозаїка» (2013-2021) фотографа Євгена Нікіфорова. Музичний супровід до інсталяції записав дует Ptakh_Jung. Вперше інсталяцію представили у 2019 році у Відні, тоді вона проходила під назвою «Discover Ukraine: Bit by Bit». 

В інсталяції використані зображення 58 монументальних мозаїк 1960 — 1970-х років. З початку повномасштабного російського вторгнення більше третини з них було пошкоджено, зруйновано або вони опинились на тимчасово окупованих територіях.

Фото: Катерина Музиченко

Фото: Катерина Музиченко

Серед співорганізаторів представлення України в рамках Copenhagen Culture Night 2022 - Ukraine House in Denmark, Український Інститут, Посольство України в Данії, Міністерство культури Данії, Музей війни у Данії та The Politiken Fund.

Український дім в Данії — громадська організація культурної дипломатії України в Копенгагені. Своєю місією вона називає формування сталого позитивного впливу України на українсько-данську співпрацю, безпеки та сталого миру в Європі.

Фото: Катерина Музиченко

Фото: Катерина Музиченко

Нагадаємо, у липні війська РФ знищили маріупольські мозаїки Алли Горської та Віктора Зарецького. Мистецтвознавці відзначали надзвичайно високу художню цінність цих робіт.

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