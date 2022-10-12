Журналісти Мстислав Чернов і Євген Малолєтка отримали французьку премію для військових кореспондентів

Українські журналісти Мстислав Чернов і Євген Малолєтка отримали премію для військових кореспондентів Bayeux Calvados-Normandy Award у Франції за репортажі з Маріуполя. Цю інформацію оприлюднив офіційний сайт премії.

Фотограф, відеограф та кореспондент Associated Press Мстислав Чернов отримав першу премію в номінації «Video Image» та посів друге місце в номінації «Television». Його колега Євген Малолєтка, разом з яким Чернов працював у Маріуполі з початку повномасштабного російського вторгнення, отримав першу премію у номінації «Photo».

Фото: Jerome Delay

«Журналістика завжди буде менш важливою, ніж люди, які страждають. Не всім пощастило вибратися з Маріуполя, але нам з Євгеном Малолєткою вдалося. Головне, що оригінальний фото- і відео матеріал був з нами й ми змогли поділитися ним з усім світом», — прокоментував Мстислав Чернов.

Премія Bayeux Calvados-Normandy Award стала вже шостою за рік, яку отримали Мстислав Чернов і Євген Малолєтка. Цього тижня журналісти також стали переможцями премії Elijah Parish Lovejoy Award за сміливість. Премія названа на честь журналіста, борця за відміну рабства, свободу слова і преси у США, який був вбитий за свою безстрашність. Тож з 1952 року журналісти - борці за свободу з усього світу щороку отримують цю премію.

«Самовідданість Мстислава Чернова і Євгена Малолєтки перед обличчям надзвичайної небезпеки помітна на кожній фотографії, відео та особистій розповіді про російське вторгнення та назавжди залишиться частиною історії цієї війни», — зазначено на сайті премії.

Окрім згаданих двох відзнак, цьогоріч журналісти стали лауреатами премій Deutsche Welle Freedom of Speech Award, Knight International Journalism Awards, Biagio Agnes Award та Премії імені Георгія Ґонґадзе.

Фото: Jerome Delay

Побачити фотографії Мстислава Чернова, що документують події у Маріуполі, можна в «Українському домі» у Києві на виставці «Спалах. Українська фотографія сьогодні». Виставка триває до 23 жовтня.

Нагадаємо, українська правозахисна організація ГО "Центр громадянських свобод" отримала Нобелівську премію миру. Вона розділила відзнаку з російським "Меморіалом" і адвокатом з прав людини, білорусом Алесом Білацкі.