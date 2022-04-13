Фільм про жіночу в'язницю в Одесі визнали найкращим на Словацькій кінопремії

Стрічку «Цензорка» спільного виробництва України, Словаччини та Чехії визнали Найкращим фільмом та загалом відзначили в чотирьох номінаціях. Про це повідомила пресслужба компанії «Артхаус Трафік», яка виступила український ко-продюсером фільму.

«Цензорка» – дебютна повнометражна ігрова картина словацького режисера і сценариста Петера Керекеша. Фільм переміг у чотирьох номінаціях Національної кінопремії «Сонце в сітці» (Slnko v sieti), яка відзначає здобутки кінематографа Словаччини в 2020–2021 роках. Стрічка отримала нагороди за найкращі ігровий фільм, режисуру та сценарій. Також нагородою за найкраще виконання головної жіночої ролі відзначили українку Ірину Кір‘язеву.

Фільм розповідає історію молодої жінки Лесі, яку було засуджено до ув'язнення в одній із виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками: ув'язненими, медсестрами та наглядачками, жінками різного віку, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та жінками з дітьми. Якби не колір уніформи, іноді важко було б сказати, хто є хто.

«Цензорка» створена в копродукції України, Словаччини та Чехії. Стрічку фільмували в Одесі в 2019 році.

Світова прем’єра фільму «Цензорка» відбулася на Венеційському кінофестивалі, де картину відзначили Нагородою за Найкращий сценарій (Іван Остроховський, Петер Керекеш) у конкурсній програмі «Горизонти». Після цього успішна фестивальна історія стрічки продовжилась: вона отримала Нагороду «Срібний Х’юґо» за Найкращу режисуру на Міжнародному кінофестивалі в Чикаґо, Нагороду арабських критиків за європейський фільм на Каїрському міжнародному кінофестивалі, а також Ґран-прі Міжнародного кінофестивалю Les Arcs у Франції.

Нагадаємо, українські кінематографісти закликали світ до бойкоту російського кіно.