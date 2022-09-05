Від України на "Оскар" відібрали фільм “Клондайк”

Український Оскарівський Комітет визначив фільм для участі в національному відборі на премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Про це УОК повідомив у Facebook.

Цього року в національному відборі участь братиме лише один фільм – "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач. Стрічка зображує історію родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

Тепер Український Оскарівський Комітет перевірить фільм на відповідність вимогам Американської академії та проведе засідання з офіційним оголошенням кандидата.

Український Оскарівський Комітет займається відбором фільмів від України на премію "Оскар" за найкращий фільм іноземною мовою. Цьогоріч його головою обрали кінокритика Аліка Шпилюка. Крім нього, до складу УОК входять Наріман Алієв (режисер), Роман Бондарчук (режисер), Денис Буданов (кінознавець, кінокритик), Валентин Васянович (режисер), Олександр Гусєв (кінокритик), Сергій Зленко (директор кінотеатрів «Boomer» і «Магнат»), Пилип Іллєнко (продюсер), Артем Колюбаєв (продюсер), Сергій Лавренюк (продюсер), Олександр Максимчук (продюсер), Юлія Синькевич, продюсерка), Валерія Сочивець (продюсерка), Алік Шпилюк (кінокритик), Володимир Яценко (продюсер).

Нагадаємо, стрічка “Клондайк” перемогла в номінації “режисура” на фестивалі Санденс та отримала екуменічний приз журі на Берлінале.