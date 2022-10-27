51-й кінофестиваль “Молодість” пройде 1-3 грудня

51-й Київський міжнародний кінофестиваль “Молодість” пройде в Києві 1-3 грудня. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Фестиваль відбудеться у скороченому форматі: продемонструють фільми міжнародної конкурсної програми, національний конкурс українських короткометражних фільмів, “Українські прем'єри” та фільми з традиційних позаконкурсних програм фестивалю.

Міжнародне журі обиратиме переможців у кожній зі секцій конкурсу: студентські, дебютні короткометражні та перші повнометражні фільми, а також Ґран-прі фестивалю. Грошові призи в міжнародному конкурсі цьогоріч не вручатимуться.

Церемонія відкриття відбудеться 1 грудня, а церемонія нагородження - 3 грудня. Локаціями фестивалю стануть Будинок кіно та кінотеатр “Жовтень”, а також Київський метрополітен.

Крім офіційної частини, “Молодість” проведе глядацькі дні, 4-6 грудня, коли будуть повтори всіх фільмів програми фестивалю.

Програму фестивалю оголосять згодом.

Нагадаємо, «Молодість» представить свій національний конкурс українських короткометражних і повнометражних фільмів на 30-му Гамбурзькому кінофестивалі FILMFEST HAMBURG.