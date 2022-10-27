Досі під час війни жоден із семи об'єктів Світової спадщини у нашій країні не постраждав.

ЮНЕСКО створює базу руйнувань культурної спадщини в Україні. Про це пише BBC з посиланням на AFP.

Міжнародна організація ООН використовує супутникові знімки, зроблені до і після початку війни в Україні, для моніторингу руйнувань культурних об'єктів під час бойових дій, і найближчими тижнями має намір запустити публічну платформу для відстеження цих руйнувань.

У ЮНЕСКО заявили, що з початку російського вторгнення 24 лютого зафіксувано збитки, завдані 207 культурним об'єктам в Україні. Серед них – 88 релігійних об'єктів, 15 музеїв, 76 будівель, що становлять історичний та художній інтерес, а також 18 пам'ятників та 10 бібліотек.

Найбільш постраждалі об'єкти знаходяться на сході України та на околицях Києва. У Донецькій області налічується 59 пошкоджених культурних об'єктів, у Харківській – 51, у Київській – 30, у Луганській – 25.

“ЮНЕСКО об'єднала зусилля із супутниковим центром ООН UNOSAT для створення платформи для відстеження ушкоджень культурних об'єктів в Україні. На основі звітів з місць організація надсилає в UNOSAT список потенційно пошкоджених об'єктів та просить супутникові знімки у комерційних постачальників”, – йдеться у повідомленні.Фотографії у надвисокій якості закуповуються у компанії Maxar і концерну Airbus і коштують близько 10 євро за квадратний кілометр. Потім група експертів UNOSAT вивчає різницю між знімками “до” та “після”.

Команда зіставляє знімки, аналізує ступінь збитків і може вказати часовий проміжок, у який його було завдано. Ця інформація завантажується до бази даних, де постраждалі місця позначаються на карті.

"Ми не займаємося з'ясуванням того, хто і що зробив і чому. Наш головний обов’язок – переконатися, що у нас є інформація про об'єкти та стан, в якому вони знаходяться щоб бути готовими до відновлення”, – сказала глава відділу ЮНЕСКО з питань культури та надзвичайних ситуацій Кріста Піккат.

За даними ООН, досі під час війни жоден із семи об'єктів Світової спадщини в Україні не постраждав.

Нагадаємо, міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що до кінця 2022 року в Києві відкриють офіс ЮНЕСКО.