Чому саме графічний роман Ксав'є Косте?

Довгий час була популярна думка, що комікси та графічні романи – це ніша винятково дітей та підлітків. Однак, сьогоднішні тренди показують, що насправді вони вже давно стали повноцінними гравцями на дорослому книжковому ринку та вже стали самостійним видом мистецтва. Графічні романи стабільно стають бестселерами та продаються мільйонними накладами по всьому світу.

В Україні графічні романи раніше були скоріше нішевою цікавістю певних груп людей та видавалися окремими видавництвами для своєї цільової аудиторії. Сьогодні ж вони стають цікавими для широкого загалу та поступово стають до одного ряду з іншими книгами масового попиту.

Видавництво Vivat не відстає від трендів і вже за декілька місяців в нас вийде графічний роман «1984» ілюстратора Ксав’є Косте. Права на цю адаптацію всесвітньо відомої антиутопії вже були продані в більше ніж 10 країн світу і сама книга має високі оцінки як читачів, так і професійного журі. Ми вважаємо за потрібне йти в ногу зі світовими тенденціями та не боїмось робити внесок у розвиток тих напрямків, які тільки розвиваються. Тому підготовка цього роману для нас – це особистий виклик, аби відкрити для себе ще один (поки що) незвичний вид роботи та популяризувати цю нішу на ширші авдиторії.

Роман «1984» є найбільш відомим та цитованим у всьому світі, він давно став класикою та «батьком» всіх антиутопій. Права на його графічну адаптацію були куплені ще в січні цього року до початку повномасштабного вторгнення. Однак наскільки вчасно він буде виданий саме сьогодні, коли в сусідніх країнах події цієї антиутопії вже давно перестали бути виключно художніми образами, а перетворилися на повноцінну реальність. Дуже шкода, що сьогодні ми говоримо про цей видатний роман в контексті не вигаданого світу на паперових сторінках, а як пророчу методичку до розвитку майбутніх подій.

Видати його графічну адаптацію, на мій погляд, є дуже влучним методом донесення інформації в новому, незвичному та сучасному вигляді. Адже одна справа зчитувати художні образи з тексту, перенісши увесь світ у свою фантазію. І зовсім інший вигляд вони набуватимуть в графічному форматі. Це відмінний від класичного вид сприйняття тексту та пізнання ключових наративів. На мою думку, саме графічні образи допомагають підсилити основні ідеї роману, зробивши їх ще більш яскравими та незабутніми.

Сам автор Ксав’є Косте висловив своє глибоке занепокоєння ситуацією в нашій країні та підтримав нас не лише особисто, а й на своїх сторінках в соціальних мережах. Ба більше, він навіть подарував нам права на свою адаптацію, тому, що вважає це важливим внеском не тільки в інформаційну боротьбу з російським окупантом, а також для розвитку нашої української культури загалом. Насправді цей вчинок дуже важливий для українського суспільства, адже він показує справжню солідарність світових авторів у нашій боротьбі з окупантом. Світова підтримка – це те, чого ми очікуємо від наших партнерів та чим вони дійсно можуть допомогти нам сьогодні на культурному фронті.

Ми очікуємо на успіх нашого нового графічного роману «1984» та готові продовжувати робити свій внесок в антитоталітарну боротьбу нашого народу.