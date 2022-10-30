29 жовтня Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького презентував віртуальну експозицію, створену разом з командою українського стартапу V-Art. Проєкт отримав назву «Альтернативні виміри», для музейників він став можливістю показати низку унікальних творів що ніколи до того не експонувалися.

До цифрової колекції увійшли 26 робіт зі збірки НМЛ створені митцями з України та Європи. Серед них - Олександр Архипенко, Олена Кульчицька, Леопольд Левицький, Джованні Батіста Тьєполо та Рембрандт ван Рейн. Також в експозицію увійшли 5 інтерпретацій обраних робіт у виконанні сучасних європейських авторів. Підготовка проєкту тривала 7 місяців.

Фото: надано ЛНМ Вигляд віртуальної галереї

Фото: Іван Станіславський

Усі цифрові експонати оформлені у віртуальну галерею яку можна відвідати за допомогою як VR окулярів, так і звичайного смартфона чи комп’ютера через додаток V-Art. Будь-яку з представлених робіт можна придбати як NFT. За словами представників НМЛ виручені кошти будуть спрямовані на посилення безпеки закладу та на відбудову музеїв, що постраждали від російської військової агресії. Зокрема, частину грошей планують передати на відновлення Чернігівського музею імені Галагана.

Віртуальний простір створений командою V-Art дозволяє не тільки в деталях роздивлятися представлені роботи, а й надає можливість відвідувачам спілкуватися всередині цифрової виставки. Технологія дозволяє залучити необмежену кількість глядачів.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

«Наша мета показати та популяризувати українське мистецтво. Коли ми демонструємо творчі надбання наших митців ми заявляємо всьому світові що ми є і що у нас є унікальні та цікаві постаті. І саме технології віртуальної доповненої реальності надають можливість зробити це у масштабах цілого світу», - каже співзасновник компанії V-Art Олександр Величко. На його думку, VR формат не слід сприймати як конкурента, який може витіснити звичні фізичні експозиції. Це лише новий технологічний метод демонстрації творів мистецтва.

Фото: Іван Станіславський Співзасновник компанії V-Art Олександр Величко демонструє віртуальну експозицію

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