Державне агенство України з питань кіно призначило нового в.о. гендиректора Довженко-Центру. Про це повідомила пресслужба Держкіно.

“За результатами аудиту Олену Гончарук відсторонено від виконання обов'язків в.о. генерального директора ДП «Національний центр Олександра Довженка», вона залишається на посаді керівниці Музею кіно Довженко-Центру. На посаду керівника Довженко-Центру буде проведено конкурсний відбір, а до того часу обов’язки керівника виконуватиме професійний кризовий менеджер, який має усунути недоліки, виявлені під час перевірки, та налагодити фінансово-господарську діяльність Центру. Участі у конкурсі на посаду генерального директора Довженко-Центру кризовий менеджер не братиме,” – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють джерела LB.ua, в.о. директора Довженко-Центру призначили Юлію Каждан. За відкритими даними, вона є керівницею кінологічного центру “Ерсте Хунд”, підприємства з діяльністю у сфері права “Джулія”, юридичної фірми “Каждан та партнери”. Її попередня діяльність не пов’язана зі сферою кіно.

Крім цього, Держкіно направило до Міністерства юстиції положення, за якими, у разі їх затвердження, у майбутньому будуть проведені конкурси на очільника центру Довженка та інших закладів, підпорядкованих Держкіно.

Нагадаємо, минулого тижня Довженко-Центр подав судовий позов щодо наказу Держкіно про "реорганізацію". Причиною “реорганізації” очільниця Держкіно Марина Кудерчук називала, зокрема, збитковість центру. В той же час, керівництво Центру не погоджується з цією оцінкою та називає її маніпулятивною. Проти “реорганізації” виступили провідні культурні інституції України, Громадська рада при Держкіно та Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Петиція громадян до Кабміну щодо скасування реорганізації Довженко-Центру набрала більше 25 тис голосів. Розглянувши її, Кабінет міністрів підтримав рішення Держкіно по ліквідації Довженко-Центру.