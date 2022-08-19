Мистецький арсенал, Український інститут та PEN виступили проти ліквідації Довженко-Центру

Українські культурні інституції виступили проти ліквідації Довженко-Центру. Відповідну спільну заяву оприлюднили Мистецький арсенал, Український інститут та Український PEN.

У зверненні, спрямованому до президента В. Зеленського, прем’єра Д. Шмигаля та Кабміну, інституції висловлюють незгоду з рішенням Державного агентства України з питань кіно «реорганізувати» Національний центр Олександра Довженка. На думку підписантів, це рішення призведе до згортання однієї з найпомітніших та найуспішніших інституцій української культури та культурної дипломатії та послабить спроможність України розповідати свою історію на міжнародній арені в умовах безпрецедентної уваги світу до нашої держави.

У зверненні також зауважується, що такі дії розцінюються закордонними партнерами та донорами українських культурних інституцій як корупційні ризики й неповага до співпраці та наданої раніше підтримки; що нищення успішних культурних інституцій зашкодить довірі до України у світі, послабить підтримку дій Президента та Уряду України, які сьогодні є визначальними для відстоювання незалежності України.

Крім цього, підписанти звертають увагу на те, що виокремлення фільмової колекції від інших структурних одиниць Довженко-Центру (заплановане в рамках «реорганізації») унеможливить багато міжнародних проєктів, пов’язаних з промоцією української кіноспадщини у світі, її належне збереження та дослідження за міжнародними стандартами.

Інституції закликають Кабінет Міністрів України зупинити рішення підпорядкованого йому Державного агентства України з питань кіно щодо «реорганізації» Довженко-Центру.

Нагадаємо, напередодні Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Згідно з наказом, всі фільми з колекції та майно Довженко-Центру мають бути передані Державній установі “Науковий центр кінематографії України”, основним видом діяльності якої за даними ЄДРПОУ є “вища освіта”. Зі структури Центру має бути виокремлено Державне підприємство “Українська анімаційна студія”, до якої будуть передані авторські права на українську анімацію, що зараз належать Центру. Співробітників Центру має бути повідомлено про можливе звільнення.