Документальний фільм про Україну «Синдром Гамлета» отримав гран-прі «Тижня критики» в Локарно

Документальний фільм про Україну «Синдром Гамлета» режисерів Ельвіри Нєвєри та Пьотра Росоловського отримав Гран-прі «Тижня критики» як найкращий фільм в рамках 75-го Міжнародного кінофестивалю у Локарно. Про це повідомила команда фільму.

Стрічка також отримала премію незалежних швейцарських критиків "Boccalino d'Oro" за найкращий документальний фільм кінофестивалю в Локарно.

У рамках «Тижня критики»в Локарно відбулась міжнародна прем’єра фільму. На ній були присутніми декілька героїв фільму, зокрема, акторка Оксана Черкашина («Погані дороги», «Клондайк») та один із головних героїв – Ярослав Гавянець, який наразі служить у Збройних силах України. Під час прем’єри знімальна група фільму провела акцію на підтримку України.

Фото: Joshua Sternlicht

Польська національна прем'єра «Синдрому Гамлета» відбулася на Краківському кінофестивалі, де фільм отримав декілька нагород, серед них нагороду за Найкращий польський документальний фільм.

«Синдром Гамлета» — це портрет яскравого покоління молодих українців, народжених після розпаду Радянського Союзу, сформованих Майданом 2013 року, натхнених силою політичних змін та зранених війною.

Ельвіра Нєвєра — польсько-німецька режисерка та сценаристка з Берліна. У своїй мистецькій творчості вона зосереджена насамперед на темах соціальних та культурних трансформацій у Східній Європі. Ельвіра Нєвєра є лауреаткою премії «Young German Cinema Award 2020» та володаркою престижної американської премії для жінок у кіномистецтві – «Chicken & Egg Award 2021».

Пьотр Росоловський — польський режисер, сценарист і оператор, який проживає в Берліні. Є співавтором «Кролика по-берлінськи» – короткометражного документального фільму, номінованого на «Оскар», та співавтором фільму "Ефект доміно", створеного спільно з Ельвірою Нєвєрою.

Нагадаємо, дебютна стрічка української режисерки Крістіни Тинькевич "Як там Катя?" отримала дві нагороди кінофестивалю в Локарно.