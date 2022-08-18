Документальний фільм про Україну «Синдром Гамлета» отримав гран-прі «Тижня критики» в Локарно

Документальний фільм про Україну «Синдром Гамлета» режисерів Ельвіри Нєвєри та Пьотра Росоловського отримав Гран-прі «Тижня критики» як найкращий фільм в рамках 75-го Міжнародного кінофестивалю у Локарно. Про це повідомила команда фільму.
Стрічка також отримала премію незалежних швейцарських критиків "Boccalino d'Oro" за найкращий документальний фільм кінофестивалю в Локарно.
У рамках «Тижня критики»в Локарно відбулась міжнародна прем’єра фільму. На ній були присутніми декілька героїв фільму, зокрема, акторка Оксана Черкашина («Погані дороги», «Клондайк») та один із головних героїв – Ярослав Гавянець, який наразі служить у Збройних силах України. Під час прем’єри знімальна група фільму провела акцію на підтримку України.
Польська національна прем'єра «Синдрому Гамлета» відбулася на Краківському кінофестивалі, де фільм отримав декілька нагород, серед них нагороду за Найкращий польський документальний фільм.
«Синдром Гамлета» — це портрет яскравого покоління молодих українців, народжених після розпаду Радянського Союзу, сформованих Майданом 2013 року, натхнених силою політичних змін та зранених війною.
Ельвіра Нєвєра — польсько-німецька режисерка та сценаристка з Берліна. У своїй мистецькій творчості вона зосереджена насамперед на темах соціальних та культурних трансформацій у Східній Європі. Ельвіра Нєвєра є лауреаткою премії «Young German Cinema Award 2020» та володаркою престижної американської премії для жінок у кіномистецтві – «Chicken & Egg Award 2021».
Пьотр Росоловський — польський режисер, сценарист і оператор, який проживає в Берліні. Є співавтором «Кролика по-берлінськи» – короткометражного документального фільму, номінованого на «Оскар», та співавтором фільму "Ефект доміно", створеного спільно з Ельвірою Нєвєрою.
Нагадаємо, дебютна стрічка української режисерки Крістіни Тинькевич "Як там Катя?" отримала дві нагороди кінофестивалю в Локарно.