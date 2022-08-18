​Мінкультури не знало про реорганізацію Довженко-Центру, - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики не проінформували про реорганізацію Національного центру Олександра Довженка.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Ліквідацією Довженко-Центру займається Держкіно. Воно не підпорядковується МКІП відповідно до постанови Кабміну.

"Тож, з одного боку, реорганізація є прерогативою Держкіно та Уряду. У своїй заяві Держкіно аргументувало необхідність реорганізації Довженко-Центру збитковістю та неефективністю інституції, котра підтримує свою діяльність за рахунок державної дотації", - зазначили в Мінкульті.

Натомість міністерство може розпоряджатися фільмофондом центру.

"Довженко-Центр був створений Указом Президента України від 10.09.1994 № 511/94 в системі Міністерства культури України. Пунктом 4 цього Указу встановлено, що "всі фільми та фільмові матеріали кіностудій України, створені за рахунок бюджетних коштів, є загальнодержавною власністю України – національною культурною спадщиною". Відповідно, рішення про передачу колекції Держкіно, як керівний орган, мало погодити з МКІП. До сьогодні відповідного запиту до МКІП не надходило", - додали у відомстві.

Тож міністерство ініціювало з цього приводу обговорення рішення про реорганізацію ДП "Національний центр Олександра Довженка" з урядом та Державним агентством з питань кіно.

Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що наразі розглядають два варіанти можливих рішень.

В МКІП наголосили, що будь-які рішення, які стосуються функціонування українських культурних інституцій та установ, не повинні ставити під загрозу їхню діяльність та існування.

Заступниця міністра культури Галина Григоренко заявила, що виконання рішення Держкіно може призвести до "руйнування цілісності колекції, яка послідовно формувалась з 90-х років у Довженко-Центрі".

Нагадаємо, Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру.

Всі фільми з колекції та майно установи планують передати Науковому центру кінематографії України, основним видом діяльності якого за даними ЄДРПОУ є "вища освіта".