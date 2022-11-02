Метрополітен-опера вперше замовить оперу сучасному українському композитору, - Держмистецтв

Держагентство України з питань мистецтв відкрило open call для композиторів на участь у конкурсі.

Фасад Metropolitan Opera був освітлений кольорами українського прапора на знак підтримки України та її громадян, 15 березня 2022

Нью-Йоркський театр Метрополітен-опера замовить написання опери сучасному українському композитору.

Про це повідомило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Ідея цього замовлення виникла під час візиту до Нью-Йорка у вересні Першої леді України Олени Зеленської та її зустріч із Генеральним менеджером Метрополітен-опера Пітером Гелбом.

«Зустріч із Пітером Гелбом і його дружиною Кері-Лінн Вілсон, яка започаткувала та диригує Ukrainian Freedom Orchestra, була надзвичайно натхненною, адже творче подружжя активно підтримує українську музичну культуру. Тож коли з’явилася ідея щодо спільного проєкту з нашими композиторами, радо відгукнулися. Дуже вдячна за цю підтримку й унікальну можливість – адже українські виконавці зі сцени Метрополітен-опери вже звучали, а от голос України як повноцінної опери, створеної у синергії з цим потужним театром, зазвучить уперше», - коментує Зеленська.

Метрополітен-опера проведе відбір серед українських композиторів та створить умови для успішної реалізації проєкту-переможця, зокрема, надасть фінансову підтримку команді композитора та лібретиста на створення вокальної партитури. Театр також забезпечить проведення майстер-класу із співаками, коли партитура буде готова, покриє витрати на проїзд та проживання творчої команди (композитор і лібретист) в Нью-Йорку на час відвідування семінару, який зазвичай триває протягом двох тижнів у репетиторії Metropolitan або Lincoln Center.

Театр буде консультувати та працювати з композитором та лібретистом протягом усього творчого процесу, який триватиме 1-2 роки, а потім прийме рішення щодо доцільності подальшої розробки для сценічного втілення на сцені Метрополітен Опера або для театру Лінкольн-центру. В разі позитивного рішення, театр запропонує фінансову угоду на повне замовлення, включаючи завершення оркестрової партитури.

Для забезпечення попереднього етапу відбору, Держмистецтв оголосило open call для українських композиторів для опрацювання та передачі поданих заявок на розгляд театру. Подати заявку можуть усі українські композитори без виключення, які працюють у різних стилях та напрямках.

Після отримання заявок, агентство надасть зібрану інформацію Метрополітен-опера для обрання композитора, якому буде замовлено оперний твір.

Нагадаємо, у вересні Перша леді України Олена Зеленська зустрілася у Нью-Йорку з генеральним директором Метрополітен-опера Пітером Гелбом і його дружиною, диригенткою Кері-Лінн Вілсон. Тоді ж Україна ініціювала спільний проєкт з Метрополітен-опера у Нью-Йорку. Обговорювалось замовлення й написання опери.