"Велика сімка 2.0": у Києві презентують мистецький проєкт, присвячений творчості українських художників

Благодійний фонд "Сучасна Україна" у співпраці з фундацією "Культаура" реалізовує національний проєкт "Велика сімка 2.0.", присвячений творчості художників Олександра Архипенка, Михайла Бойчука, Анатолія Криволапа, Казимира Малевича, Георгія Нарбута, Марії Примаченко та Тараса Шевченка.

Про це повідомили організатори заходу.

Зазначається, що це - оновлена версія проєкту "Велика сімка", який відбувся у травні 2021 року. Вперше в одній експозиції були презентовані твори семи митців, які увійшли до рейтингу "Топ-100 великих українців", що визначали перебіг історії з часів Київської Русі до наших днів за версією журналу "Новое время". Аби сформувати цей список, журнал створив експертну раду, до якої увійшли 100 авторитетних співвітчизників, серед яких: Сергій Жадан, Владислав Троїцький, Юрій Андрухович, Андрій Курков та інші.

"Ворог не вміє воювати на полі бою, але з особливою жорстокістю знищую ракетами та бомбами нашу культурну спадщину. Зруйновано музей Марії Примаченко, розстріляна церква у селі Липівка Макарівського району Київської області, розписи до якої декілька років створює Анатолій Криволап та Ігор Ступаченко. Розписи значно пошкоджено. На всіх окупованих територіях руйнуються пам’ятники Тарасу Шевченку. У Києві ракетами розстріляні музей Шевченка, парк Шевченка, університет Шевченка. В тридцяті роки ХХ століття в Україні почався процес по фізичному знищенню, катуванню відомих діячів української культури, відомий в історії як «розстріляне відродження». Серед них були Михайло Бойчук та його учні. Зараз масштаб знищення виріс в рази. Загалом руйнувань зазнали 917 об’єктів культурної інфраструктури. Тому можна говорити про «розстріляне відродження 2.0", - зазначив засновник фундації "Культаура" Юрій Комельков.

"Тому я вирішив продовжити проект, але з новою назвою «Велика сімка 2.0», з фіксацією стану на сьогодні. Це важливо для українців та громадян усього світу. Повторюю своє твердження: «Культурна дипломатія переможе дипломатію автомату Калашнікова", - додав він.

Великий міжнародний мистецький тур розпочнеться зі Києва та мандруватиме столицями світу. Буде експонуватися розстріляна всесвітньо відома скульптура Тараса Шевченка з Бородянки. Будуть представлені фотодокази розстрілу церкви у селі Липівка Макарівського району Київської області та фрагменти зруйнованих розписів та триптих Анатолія Криволапа "Спалахи", який був написаний з 20 по 23 березня 2012 року під час боїв поруч з селом Засупоївка Київської області, де працює художник. Експозицію Марії Примаченко повністю змінено на роботи, які присвячені темі війни та миру з серії «Людям на радість», за яку врна отримала премію Шевченка. До експонатів Тараса Шевченко увійде його знаменита картина «Катерина».

Шедеврами експозіції залишаються єдина в Україні робота Казимира Малевича "Автопортрет» та скульптура Олександра Архипенка.

Вперше будуть представлені 25 творів, серед яких - унікальні твори школи бойчукистів з колекції Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, оригінал портрету Михайла Бойчука авторства Охріма Кравченка з Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького, унікальна двостороння картина Марії Примаченко «Звір Поліський» з колекції Prymachenko family foundation, в якій мисткиня описала важливу подію своєї біографіі, рідкісний та єдиний підтверджений в Україні автопортрет Казимира Малевича 1934 року з приватної колекції, твір Тараса Шевченка з національного музею імені Тараса Григоровича Шевченка, «Циганка», що став знаковим не тільки для культури країни, але й в житті митця та інші твори.