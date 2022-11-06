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Унаслідок російських обстрілів у Вовчанську на Харківщині поранено жінку

Окупанти обстрілюють прикордонні з РФ населені пункти.

Унаслідок російських обстрілів у Вовчанську на Харківщині поранено жінку
Фото: Telegram Олега Синєгубова

У суботу, 5 листопада, росіяни обстрілювали Куп’янський, Харківський та Чугуївський райони Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Протягом доби ворог продовжував обстріли територій Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини, прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ. У Вовчанську по медичну допомогу звернулася 58-річна жінка, що отримала поранення напередодні”, – поінформував очільник ОВА.

Триває гуманітарне розмінування звільнених територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 2241 вибухонебезпечний предмет.

 

На лінії зіткнення наші військові продовжують чинити ефективний спротив окупантам. Ворог намагався йти в наступ в районі населеного пункту Зибине Чугуївського району, але під вогнем наших захисників відступив з втратами.

Нагадаємо, учора російські окупанти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під обстрілами ворога опинилися райони понад 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

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