​Житло для ВПО: уряд розширив перелік категорій, збільшив термін кредитування і подвоїв нормативну площу житла

Кабмін розширив можливості участі в програмі забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За інформацією відомства, право на пільговий іпотечний кредит отримали ВПО, які мають житло на території громад, що розташовані у районах проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні/блокаді. Перелік таких громад час од часу оновлює Мінреінтеграції.

Тепер переможці відбору отримали можливість взяти кредит на житло, яке реконструйовано не більш ніж 35 років тому (раніше 25 років). При цьому переселенці мають право обрати житло в іншій адміністративно-територіальній одиниці, ніж та, яка вказувалася в заяві про намір отримати кредит.

Також Кабмін збільшив максимальний термін кредитування - до 30 років (раніше було 20 років). А ще - подвїв нормативну площу житла на самотнього громадянина. Тепер ця площа становить 52,5 кв. метрів (раніше був 21 кв.м).

Реалізовуватимуть зміни до Порядку пільгового іпотечного кредитування ВПО за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW).

Щоб зменшити фінансове навантаження на позичальника у випадку зниження рівня його платоспроможності Кабмін також встанов можливість здійснення реструктуризації заборгованості.

Це буде відбуватися шляхом:

розстрочення сплати простроченої заборгованості за кредитом; надання позичальнику пільгового періоду, протягом якого йому відтерміновуються платежі з погашення кредиту та сплати відсотків;збільшення строків кредитування (але не більше ніж на 60 місяців).

"Окрім того, знищення або пошкодження житла, на яке надано кредит, що відбулося починаючи з 24 лютого 2022 року внаслідок військової агресії Росії, відтепер є підставою для надання позичальнику кредитних канікул, протягом яких він може звільнятися від сплати основного платежу та відсотків", - додали в Мінреінтеграції.

У відомстві підкреслили, що про факт пошкодження нерухомості позичальник повинен подати повідомлення до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Якщо підставою для встановлення кредитних канікул є знищення житла, то такі кредитні канікули встановлюються до моменту отримання громадянином компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна, додали в міністерстві.

Нагадаємо, на Київщині відкрили ще одне модульне містечко, яке побудували за підтримки уряду Польщі.

Тим часом United for Ukraine надасть безкоштовне житло українським біженцям у 45 країнах Євросоюзу.