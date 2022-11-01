На початку листопада Іран планує відправити в Росію партію з понад 200 бойових дронів, - ГУР

Дрони у розібраному вигляді планується доставити Каспійським морем до порту Астрахань. Їх збиратимуть на території РФ.

На початок листопада заплановано відправлення з Ірану до РФ партії з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

Про це повідомляє ГУР МО.

"Відомо, що постачатимуть БпЛА Каспійським морем до порту Астрахань. Дрони надходитимуть у розібраному стані. Надалі на території РФ їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, стало відомо, що "Байрактари" оснастять ракетами, щоб збивати дрони-камікадзе, а також ворожі літаки. Для цього Baykar підписав угоду з турецькою компанією Roketsan.