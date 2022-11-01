Отримана Україною військова допомога від союзників усього на 14% менша, ніж військовий бюджет Росії

Латвія надіслала українцям допомоги на 41% від свого військового бюджету.

Отримана Україною в цьому році військова допомога від союзників усього на 14% менша, ніж військовий бюджет Росії.

Про це в Телеграм повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Він опублікував інфографіку Кільського інституту світової економіки станом на жовтень. Згідно з нею, найбільшу кількість у відсотках зі свого оборонного бюджету українцям виділила Латвія – 41%. Естонія профінансувала українську боротьбу на 37% свого військового бюджету. Третя – теж країна Балтії, Литва.

The military aid Ukraine has received in 2022 is 14% less than the military budget of Russia. This & other info per country, including % of its own military budget given to Ukraine, according to Kiel Institute of World Economy as of October 2022. We appreciate every ₴, £, $, € pic.twitter.com/DDpVHjpYNe — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 1, 2022

Нагадаємо, Литва допомогає не тільки навчанням українських військових і технікою, а й ремонтом німецьких самохідних артилерійських установок PzH 2000, пошкоджених в ході боїв в Україні.