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Отримана Україною військова допомога від союзників усього на 14% менша, ніж військовий бюджет Росії

Латвія надіслала українцям допомоги на 41% від свого військового бюджету. 

Отримана Україною військова допомога від союзників усього на 14% менша, ніж військовий бюджет Росії
Фото: Twitter Олексія Резнікова

Отримана Україною в цьому році військова допомога від союзників усього на 14% менша, ніж військовий бюджет Росії.

Про це в Телеграм повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. 

Він опублікував інфографіку Кільського інституту світової економіки станом на жовтень. Згідно з нею, найбільшу кількість у відсотках зі свого оборонного бюджету українцям виділила Латвія – 41%. Естонія профінансувала українську боротьбу на 37% свого військового бюджету. Третя – теж країна Балтії, Литва. 

Нагадаємо, Литва допомогає не тільки навчанням українських військових і технікою, а й ремонтом німецьких самохідних артилерійських установок PzH 2000, пошкоджених в ході боїв в Україні. 

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