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Ворог обмежив запуск "Шахедів" з метою економії чи через погодні умови, - Ігнат

Україна продовжує переговори з західними партнерами щодо постачання різних типів озброєнь для знищення ворожих БПЛА.

Ворог обмежив запуск "Шахедів" з метою економії чи через погодні умови, - Ігнат
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Фото: Укрінформ

Українські сили вже знищили понад 300 іранських дронів. Найближчим часом Україна очікує на посилення ППО двома батареями NASAMS для знищення ворожих ракет та дронів.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент LB.ua.

«Оголошувалося, що Росія замовила щонайменше 2-2,5 тис. «Шахедів» з Ірану. Ймовірно, що «Шахеди» вже використані у достатній кількості. За нашими даними, вже понад 400. Понад 300 - знищені нашою ППО та іншими засобами… Сьогодні вночі знищено ще шість «Шахедів», з яких три - знищила авіація повітряного командування «Схід» на Дніпровщині та ще три - територіальна оборона на Полтавщині. На жаль, є декілька влучань», - заявив він.

Ігнат підкреслив, що Росія почала використовувати менше іранських безпілотних апаратів.

«Можливо, частину ще не довезли. Іншу - ще не скрутили, не привели до бойового порядку та не підвезли до місць запуску. Можливо, зрештою вони заощаджують, щоб завдати більш масованих ударів. Можливо, впливають погодні умови на їхнє використання… Можливо, є інші причини, які є у ворога», - припустив він.

Ігнат також наголосив, що Україна продовжує переговори з західними партнерами щодо постачання різних типів озброєнь для знищення ворожих БПЛА.

«Коли буде прийнято рішення та вони стануть на озброєння, то про це буде повідомлено», - сказав він.

Ігнат також анонсував, що найближчим часом Україна отримає дві батареї норвезької ППО NASAMS. Одна батарея має до дев'яти пускових установок.

«Поки що у нас один NASAMS від Німеччини. Йому самому «нудно», потрібна допомога ще західних комплексів, щоб захистити наше українське небо. До кінця року ми також ще очікуємо на отримання IRIS-T, які має нам надати німецька промисловість» - повідомив він.

Ігнат підтвердив, що вже відібрані декілька десятків кращих українських пілотів з бойовим досвідом, які готові у будь-який час взяти участь у навчаннях у західних країнах для посилення нашої ППО та авіації.

Нагадаємо, "Укроборонпром" пообіцяв, що український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року. Апарат має понад 200 кг злітної ваги. Завдання його розробки ставив головнокомандувач Валерій Залужний.

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