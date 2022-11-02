Зеленський про можливість домовленостей з Росією: "Ми вже там були. Нічого нового"

Президент наголосив, що вже досить домовленостей. Україні слід будувати прагматичні відносини.

Лідери деяких країн хотіли би, щоб Україна пішла на компроміси з Росією. Але це не має значення.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтервʼю чеському телебаченню. Він зазначив, що для нього неважливо, чи штовхає його хтось до домовленостей із росіянами.

"Ми вже були там (у домовленностях, – ред.). Для нас там нічого нового, жодних сюрпризів. Я вже знаю, чим ця історія закінчиться", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що вже досить домовленостей. Україні слід будувати прагматичні відносини.

"Тому що вони (росіяни – ред.) дуже небезпечні. Вони великі. І зараз ми бачимо результати такої політики", – сказав президент.

Він наголосив, що те, що Україна протягом років Незалежності не очікувала від Росії таких войовничих і кривавих кроків, і це є найбільшою політичною помилкою.

Політико-дипломатичні перемовини з Росією зупинені, оскільки росіяни продовжують нищити мирне населення України, демонструючи небажання робити мирні кроки.

Нагадаємо, 31 жовтня в Україні з візитом перебував премʼєр-міністр Чехії Петер Фіала. Зеленський нагородив його орденом Ярослава Мудрого.