Головне за ніч. Середа, 2 листопада

Відбиті атаки противника на Донбасі, дванадцять збитих "Shahed-136", обстріл Харківщини, нові графіки погодинних відключень електроенергії.

Сьогодні, 2 листопада, з 6 години ранку в Україні запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії, повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Диспетчерський центр НЕК надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах.

Графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів обмежуватимуть щодня, але за певним розкладом, складеним операторами.

Зазначається, що графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.

Графіки можна знайти на сайтах обленерго. Можливо, не одразу, адже ці сайти наразі перевантажені, але з кількох спроб це неодмінно вдасться.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка і Пречистівка Донецької області.

Ворог завдав 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів. Серед них – Краматорськ, Миколаїв, Полтава, Микільське Запорізької області та Павлівка на Донеччині.

Зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних БпЛА, зокрема, і з білоруської території. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України.

Про оперативну обстановку на інших напрямках станом на ранок 2 листопада – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби Збройні сили України знищили ще 800 російських окупантів. Загалом ворог вже втратив в Україні блиько 73 270 військових.

Найбільших втрат окупанти зазнали на на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів поранено шестеро людей, серед них - двоє дітей.

Росіяни обстрілювали населені пункти області поблизу лінії зіткнення та кордону з РФ.

У ніч із вівторка на середу, 2 листопада, росіяни атакували Україну зі східного напрямку дронами-камікадзе "Shahed-136". Майже всі вони були збиті українською авіацією та Силами протиповітряної оборони.

"12 із 13-ти баражуючих боєприпасів знищені протиповітряною обороною у східних і центральних областях держави", - повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Військові уточнили, що шість безпілотників були збиті зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування "Схід". Ще шість - у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" із притягненням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ і Сил територіальної оборони.

Раніше також повідомлялося, що вночі сили ППО збили шість дронів-камікадзе над Дніпропетровщиною.

У Києві взимку у випадку надзвичайних ситуацій розгорнуть близько тисячі пунктів обігріву для мешканців міста.

“Ми розглядаємо різні сценарії, як можуть розвиватися події. Найгірший сценарій, коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок більше тисячі пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо. Закуплені електрогенератори, зроблені запаси води та все необхідне, щоб ці пункти обігріву приймали людей”, – сказав мер столиці Віталій Кличко.

Такі пункти обігріву облаштують, зокрема, і в школах та дитячих садочках. Там люди зможуть зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу.

Нагадаємо, на час осінньо-зимового періоду ДСНС готова обладнати 400 стаціонарних і 100 мобільних пунктів обігріву, зокрема на звільнених територіях.

Мобілізація у Росії триває, попри заяви міністра оборони країни Сергія Шойгу про завершення 28 жовтня часткової мобілізації, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

ЗМІ окупантів повідомляли про випадки отримання повісток в Тюмені та Санкт-Петербурзі 31 жовтня.

У російському Центральному військовому окрузі повідомили, що процеси мобілізації триватимуть, поки президент РФ Володимир Путін не підпише відповідний указ.

“Влада українських Мелітополя та Маріуполя також повідомила, що російська окупаційна влада продовжує зганяти українців у добровольчі батальйони та загони територіальної оборони”, – зазначили дослідники.

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