ППО та авіація вночі збили 12 із 13 російських дронів-камікадзе "Shahed-136"

У ніч із вівторка на середу, 2 жовтня, росіяни атакували Україну зі східного напрямку дронами-камікадзе "Shahed-136". Майже всі вони були збиті українською авіацією та Силами протиповітряної оборони.

Про це повідомили в повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

"12 із 13-ти боражуючих боєприпасів знищені протиповітряною обороною у східних і центральних областях держави", - йдеться в повідомленні.

Військові уточнили, що шість безпілотників були збиті зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування "Схід".

Ще шість - у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" із притягненням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ і Сил територіальної оборони.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що вночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною шість дронів-камікадзе.