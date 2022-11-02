Повʼязана з дівчиною Резніченка компанія отримала 1,5 млрд бюджетних коштів на відбудову Дніпропетровської області, – "Схеми"

Дніпропетровська область спрямувала на відбудову понад 2 млрд гривень, при цьому в ній не було таких значних руйнувань, як у регіонах з активними боями.

У Дніпропетровській області одна приватна компанія за період з березня по 31 жовтня отримала 1,5 млрд гривень на відновлення понищеної російськими обстрілами інфраструктури. Це рекордна сумна у порівнянні з фінансуванням відбудови доріг у всіх інших регіонах.

Назва компанії – "Будінвест Інжиніринг", і її співвласниця Яна Хланта тісно повʼязана з головою Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком. Вони разом подорожували за кордон, йдеться у розслідуванні "Схем".

"Саме очолювана ним (Резніченком – ред.) ОВА вирішує, кому, на що, і в яких обсягах виділяти бюджетні кошти. Другу половину компанії, що освоює мільярди під час активної фази війни, через наближену особу можуть контролювати бізнесмени-брати Дубинські, яких держава-партнер України – Сполучені Штати Америки офіційно оголосили у розшук через підозру у фінансових махінаціях", – зазначили в розслідуванні.

З березня по листопад Дніпропетровська область вже витратила на ремонт доріг рекордні 2 мільярди 314 мільйонів гривень. Це більше, ніж за цей же час витратили Київська, Харківська, Сумська та Одеська області разом узяті і з обласними центрами.

Аналітики KSE Institute при цьому зазначили, що Дніпропетровська область не зазнала таких значних руйнувань, як деякі інші, де були активні бойові дії.

"Наприклад, з лютого в області пошкоджено два мости. Один державного та один місцевого значення. А загалом по країні пошкоджено понад 300 мостів та мостових переходів", – відповіли у Київській школі економіки на запит "Схем".

Дізнатися, на що саме витрачено 2,3 млрд гривень, зокрема й півтора мільярда виділених "Будінвест" коштів, неможливо – контракти не публікуються, оскільки інформація обмежена через війну.

Журналісти дізналися подробиці про цю компанію. Її власниками є Павло Чухно та Яна Хланта – статутний капітал фірми поділений порівну. Хланта є 34-річною спортсменкою, майстром спорту з пауерліфтингу. Зараз вона працює фітнес-тренером в одному з дніпровських спортзалів.

Журналісти з посиланням на владні кола Дніпропетровської області зазначили, що Хланта є дівчиною Резніченка. "Схемам" вдалося встановити, що між Резніченком і Хлантою є документальний звʼязок. За 2020-2021 роки вони вісім разів разом перетинали кордон. Після повномасштабного вторгнення жінка чотири рази виїжджала за межі України сама на автомобілі Kia Sportage, власником якої є компанія, яка на 100% належить голові Дніпропетровської ОВА, її назва – "Севент Консалтинг Груп".

Крім того, у цій компанії Хланта щонайменше протягом 2020-2021 років отримувала зарплату.

Другий співвласник "Будінвест", Чухно, є віцепрезидентом дніпровського баскетбольного клубу "Прометей". Він – менеджер та партнер дніпровських бізнесменів-братів Володимира та Леоніда Дубинських. Володимир Дубинський володіє баскетбольним клубом "Прометей", яким управляє Павло Чухно. На сайті БК "Прометей" повідомляється, що генеральний спонсор клубу –фірма "Будінвест інжиніринг", найбільший отримувач бюджетних коштів області.

Брати Леонід та Володимир Дубинські вже 10 років перебувають у розшуку ФБР (США). Їх звинувачують у махінаціях з нерухомістю у Каліфорнії.

За даними журналістів, Бюро економічної безпеки нині веде розслідування, матеріали якого свідчать, що "Будінвест", серед інших дніпропетровських підрядників, спрямовувала частину коштів на "підставну" фірму – тобто з ознаками фіктивності.

Журналісти також виявили, що при освоєнні бюджетних коштів "Будінвест" вдається одразу до декількох підозрілих схем. Перша полягає у тому, що ключові субпідрядники, з якими співпрацює фірма: ТОВ "БНМ", ТОВ "ДЗМК", ТОВ "Максі-буд плюс" – за документами не закуповують матеріалів для дорожних робіт у таких обсягах, в яких продають їх "Будінвесту".

Друга схема – суттєве зростання ціни на будівельні матеріали на шляху від виробника до державного контракту. Третя – сумнівні субпідрядники.

"Схеми" припустили, що Юрій Голик, який зараз не займає офіційних посад, але присутній на нарадах в Офісі президента стосовно відбудови, робить очільника Дніпропетровської області набагато ближчим до ОПУ в питаннях координації "великої відбудови", аніж будь-якого іншого голову ОВА.

Журналісти стверджують, що Резніченко та Голик – давні соратники. Вони перетнулися ще в двохтисячних, коли Валентин Резніченко був віцепрезидентом медіахолдингу УМХ Бориса Ложкіна, а Юрій Голик – очолював рекламний напрямок холдингу в Луганській області. У 2012 році Резніченко запросив Голика на роботу в центральний офіс УМХ в Києві. Голик був радником Резніченка, коли той керував Запорізькою областю.

Нагадаємо, Юрій Голик був радник премʼєр-міністра України. Себе він публічно називав ідеологом "Великого будівництва".