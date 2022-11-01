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Єврокомісія має до кінця року надати висновок про виконання Україною рекомендацій

Тоді українська сторона зможе швидко перейти до обговорення процедури вступу.

Єврокомісія має до кінця року надати висновок про виконання Україною рекомендацій
Фото: ukrinform.ua

Україна очікує на висновок від Єврокомісії щодо виконаних рекомендацій наприкінці 2022 року.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Очікуємо, що наприкінці року Єврокомісія надасть позитивний висновок про виконання Україною рекомендацій. Після цього зможемо швидко перейти до обговорення процедури нашого вступу", - сказав премєр.

Шмигаль зауважив, що євроінтеграційні перспективи України обговорили з Чехією. Країна головує в Раді Євросоюзу, тому "так важливо заручатися підтримкою в цьому питанні".

Нагадаємо, вчора, 31 жовтня, Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

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