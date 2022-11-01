Шмигаль назвав два режими відключення електроенергії для споживачів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав режими відключення електроенергії для споживачів.

Під час промови на засіданні уряду Шмигаль зазначив, що розробили плановий та аварійний режими.

"...плановий режим, коли світло відключають для стабілізації енергосистеми за заздалегідь спланованими графіками. Працюємо разом з енергетиками, аби графіки таких відключень відповідали дійсності й були мінімальними", - сказав прем'єр.

Він додав, що через непрогнозовані обстріли росіян функціонує аварійний режим відключення.

"Аварійні відключення неможливо передбачити та неможливо спрогнозувати, як довго вони триватимуть. Коли ракета чи дрон ударили по об’єкту інфраструктури, то як наслідок — екстрено відключається частина споживачів", - сказав глава уряду.

Шмигаль вкотре нагадав, що для мінімізації планових відключень потрібно економити електроенергію.

"Кожен із нас має тепер прийняти цю нову реальність і перелаштуватися, аби споживати якомога менше електроенергії. Особливо в пікові години зранку й увечері", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, з 2 листопада у Києві на всіх тролейбусних маршрутах столиці працюватимуть автобуси, щоб зменшити навантаження на енергосистему та економити електрику.

Тим часом уряди і компанії 12 країн допомагають Україні енергетичним обладнанням.