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Із 2 листопада у Києві замість тролейбусів курсуватимуть автобуси

Для роблять, щоб зменшити навантаження на енергосистему та економити електрику. 

Із 2 листопада у Києві замість тролейбусів курсуватимуть автобуси
Фото: КМДА

Із 2 листопада у Києві на всіх тролейбусних маршрутах столиці працюватимуть автобуси.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, це роблять для того, щоб зменшити навантаження на енергосистему та економити електрику. 

"Дякую киянам, які свідомо ставляться до ситуації і заощаджують електроенергію вдома та на робочих місцях", - додав Кличко.

Нагадаємо, станом на ранок 1 листопада водопостачання та енергопостачання у Києві було повністю відновлене. Також у метрополітені змінили графіки руху поїздів: у пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік - 8-10 хвилин.

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