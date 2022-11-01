У Черкасах тролейбуси замінили автобусами

Сьогодні міська рада Черкас вирішила з метою економії електроенергії зупинити рух тролейбусів.

Про це повідомив у Facebook міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

"Вирішили сьогодні з метою економії електроенергії зупинити рух тролейбусів. Усі маршрути дублюються автобусами. Прошу жителів міста потерпіти, бо в країні війна", – написав він.

Також у місті вводиться погодинний графік відключення електроенергії. Дві години городяни будуть без світла, а наступні чотири – зі світлом.

Нагадаємо, учора частина Черкаської області залишилась без електрики через обстріл російських окупантів.