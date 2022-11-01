Севастопольський вальс. Атака безпілотників

Фото: /twitter.com/GeoConfirmed Дим над базою ЧФ ВМФ Росії у Севастополі.

29 жовтня о 4:30 ранку чергові сили і засоби флоту окупантів розпочали відбиття атаки безпілотних апаратів. О 7-й ранку окупаційна влада закриває вхід до бухти. О 10-й ранку виявляється, що безпілотники не лише прилетіли, але й припливли.

Українська сторона нічого не коментує. (Згадаймо удар по аеродрому Саки. Тоді теж ніхто нічого не коментував. Це не ми).

Далі починається суцільний «туман війни». Отримавши чергового ляпаса по іміджу, противник напустив туману інформаційного. Нічого стверджувати не можна, але визбиравши непрямі ознаки подій, спробуємо скласти пазлика.

Яку інформаційну пургу погнали окупанти:

­– «ситуация под контролем», «город не пострадал», «никакие объекты не поражены». Коли у росіян ситуація під контролем, то точно щось сталося. Якщо не постраждали ні місто, ні неназвані абстрактні об’єкти, то зазвичай постраждало щось інше. Що може постраждати в пункті базування кораблів? Можна припустити, що кораблі. Там більше немає нічого;

– закриття руху поромів і суден у бухті. Зайві свідки, просто люди, котрі можуть побачити реальну картину і порівняти її із заявами влади. Навіщо таке треба?

– близько 10:00 місцевий гауляйтер Развозжаєв повідомив, що, крім повітряних БпЛА, був ще й надводний. А якщо були безпілотники, то вони явно не туристичного призначення. Пізніше він же розповів, що то була найбільш масована атака на ЧФ. Тобто збитки такі, що прикрити їхні масштаби можна лише «масованою атакою»;

– МО РФ назвало атаку «терористичною» (ага, атака посеред війни на військові об’єкти), традиційно вони всіх перемогли, збили всі 9 повітряних цілей (а чого тоді з фрегата дим іде, на відео видно), три надводні безпілотники знищили на внутрішньому рейді, ще чотири – на зовнішньому. Тобто МО РФ готове представити загалу рештки щонайменше 7 надводних БпЛА?

Фото: тг-канал Цаплієнка

– МО РФ заявило, що в підготовці атаки на Севастополь брали участь фахівці ВМС Британії, які навчали військовослужбовців українського 73 спеціального центру морських операцій. Заодно британців звинуватили у причетності до підриву газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2» наприкінці вересня. Ну і щоб двічі не вставати. МО Британії одразу послало МО РФ за 16 російськими воєнними кораблями, назвавши цю маячню «брехнею епічного масштабу». При цьому згадки про участь британців між рядками свідчать про інше: атака була, втрати є, а от шансів відбитися не було, адже проти ЧФ діяла нездоланна сила – ВМС Британії, котрі навчили ССО України. Не було шансів відбитися. А вже між цих рядків написано: «українці самі ні на що не здатні, то все британці, а вони – НАТО, тому нам важко»;

– незначні ушкодження отримав морський тральник «Іван Голубець». Цікава річ – старішим за цього тральника 1973 року побудови в Севастополі є лише один корабель, середній розвідувальний «Екватор» 1968 року;

– уже в понеділок, 31 жовтня, окупанти «з’ясували», що морські безпілотники почали свій шлях в Одесі, а один – просто з борту цивільного судна в коридорі безпеки. Як же тут не вийти із зернової угоди?!

Російський військовий експерт, капітан 1-го рангу в запасі Володимир Гундаров оцінив цю подію так: «Морская и воздушно-космическая операция, так как в наведении на цель беспилотников участвовала спутниковая группировка НАТО. При этом операция имеет террористические цели. И провело её государство-террорист Украина». Ні більше, ні менше

Побічні розвідувальні ознаки, котрі про щось можуть свідчити:

– телеканал «Вести Крым» публікує відео диму від збитого безпілотника на зовнішньому рейді. Тобто атака була, безпілотник був. Надводний чи підводний – незрозуміло;

– українські телеграм-канали публікують відео удару по стоянці кораблів ЧФ у Севастополі та припускають, що знищено декілька кораблів. Тут вони, безумовно, погарячкували, не так просто знищити військовий корабель, але радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що однією з цілей удару став фрегат «Адмірал Макаров». Російські телеграм-канали повідомляють про ураження РЛС корабля. Тобто ударний БпЛА, швидше за все – камікадзе, долетів до фрегата й уразив його щоглу з антенами РЛС;

Фото: скрин відео Фрегат ЧФ РФ «Адмірал Макаров», знятий камерою нічного бачення з дрона, що атакує його.

– у Севастополі громадянам заборонили доступ до вуличних відеокамер. Тобто громадяни не повинні на власні очі переглядати онлайн щось у місті;

– РФ вийшла із зернової угоди, адже «атаковано кораблі, що забезпечували зерновий коридор». Ракетний фрегат забезпечував, правильно ж? Тобто безпілотники зробили ЧФ достатньо боляче, щоб Кремль розсварився з Анкарою, котра є гарантом угоди;

– наступного дня агресор обстріляв ракетами Очаків, пункт постійної дислокації наших морських спецпризначенців. Чого б це раптом, якщо «всі безпілотники знищено»?

– у момент атаки дронів на Севастопольську бухту в нейтральному повітряному просторі над Чорним морем перебував американський стратегічний безпілотник-розвідник RQ-4B-40 Global Hawk, котрий згодом попрямував у бік Болгарії. За деякими повідомленнями, Global Hawk було два і вони літали на висоті 19-20 км, перший координував роботу БпЛА, другий у повітряному просторі Румунії працював ретранслятором;

– аналітики GeoConfirmed (волонтерська група, котра досліджує матеріали війни РФ проти України) вважають, що в атаці на російські кораблі брало участь від 6 до 8 безпілотників і вони вразили як мінімум три кораблі; два морські безпілотники, швидше за все, знищено;

– СБУ 29 жовтня опублікувала в соцмережах пост: «It's BAVOVNA o'clock!» Хто що хоче, той те і думає.

Які висновки можна зробити з усього цього?

Фото: /twitter.com/GeoConfirmed

Проти кораблів ЧФ РФ проведено асиметричну комбіновану повітряно-морську атаку з використанням безпілотних засобів, у результаті котрої українським морякам вдалося зламати багаторівневу оборону російської військово-морської бази, пошкодити чотири бойові кораблі ЧФ РФ, зокрема новий флагман фрегат «Адмірал Макаров»: на фрегаті серйозно пошкоджено РЛС ППО, на тральнику «Іван Голубець» – антени гідроакустики. Зазнав ушкоджень великий десантний корабель.

Атака могла мати такий сценарій: два БпЛА атакували фрегат і тральник, після цього до справи долучилися морські безпілотні апарати (кажуть – української розробки), другий удар з повітря – по складу ПММ на березі та по складах з боєприпасами.

Зауважимо, що жодних беззаперечно-залізобетонних доказів не існує. І є відчуття, що деталі операції розкриті не будуть ще довго, тому ми маємо лише припущення про перебіг подій.

Тим часом джерела в штабі ЧФ РФ повідомили, що отримано розпорядження «всі важливі та потрібні кораблі найближчим часом підготувати до виведення до Новоросійська». Хто має доступ до супутників – гляньте там, чи є в Севастопольській бухті кораблі на своїх стоянках.

The first videos emerged this morning.



Video 01: Explosion in distance, filmed by a fixed camera.



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02/ pic.twitter.com/KRM1sVQZoq — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 29, 2022

А ще 15 листопада до Британії прибуває американський авіаносець «Gerald Ford». На борту – авіагрупа у складі 90 літаків (ударні винищувачі, літаки РЕБ, літаки раннього виявлення і попередження, бойові та ударні вертольоти, літаки логістики). До складу авіаносної групи входять ракетний крейсер USS «Normandy» (CG 60), есмінець USS «Ramage» (DDG 61), есмінець USS «McFaul» (DDG 74), есмінець USS «Thomas Hudner» (DDG 116), танкер USNS «Joshua Humpreys» (T-AO 188), суховантаж USNS «Robert E. Peary» (T-AKE 5), катер USCGC «Hamilton» (WMSL 753).

Чого б це?