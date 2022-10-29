У Севастополі лунали вибухи, окупанти закрили водну переправу

У Севастополі вранці 29 жовтня лунала серія вибухів. За словами кореспондента проєкту Радіо Свобода "Крим. Реалії", звуки схожі на роботу ППО.

Окупаційний ставленик Михайло Развожаєв заявив про "атаку безпілотників". Він стверджує, що жоден обʼєкт уражено не було.

Після вибухів перекрили переправу між північною та південною частинами Севастополя – рух поромами і катерами неможливий.

Нагадаємо, на початку місяця вибухи пролунали на Кримському мосту. Було зруйновано два прольоти, припинено рух. Росія призначила "відповідальним" за вибухи керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова. Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що ні Буданов, ні ГУР не причетні, але хто стоїть за загадковими підривами – всі дізнаються згодом.