Росія не має успіху, попри вогневу перевагу і збільшення військ та атак, – Залужний

Росія не має успіху, попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ за рахунок мобілізованих та, відповідно, атак.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у телефонній розмові Голові об’єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі. Залужний у Телеграм повідомив, що подякував особисто генералу, Президенту Байдену та всьому Американському народу за допомогу, завдяки якій ми продовжуємо боротьбу.

Він підкреслив, що Сили оборони України зосереджують зусилля на таких ключових завданнях:

звільнити окуповані території

не допустити захоплення ворогом нових ділянок

забезпечити прикриття обʼєктів критичної інфраструктури нашої держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони

продовжити формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій.

"Завдяки мужності та професійності українських солдат і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану", – зазначив він.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ перебуває на постійному звʼязку з військовими посадовцями країн-партнерів. Попередня розмова з Марком Міллі відбулася 25 жовтня і стосувалася російської дезінформації про підготовку "брудної бомби".