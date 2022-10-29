На Сіверському напрямку прикордонники зупинили просування розвідки Росії

Окупанти намагались розвідати позиції з БпЛА і наземним шляхом.

Прикордонники зупинили просування ворожої розвідки на Сіверському напрямку. Росіяни намагались розвідати позиції за допомогою безпілотника, а також наземним шляхом.

Спочатку вдень ворог хотів розвідати підступи до позиції за допомогою безпілотника. По БпЛА відкрили вогонь, його було успішно збито, повідомили в пресслужбі ДПСУ.

"Також до спостережних постів намагались підійти 2 групи наземної розвідки окупантів, які також було зупинено", – зазначили в повідомленні.

У МВС додали, що наземна розвідка намагалась просунутись у темряві. Просування окупантів зупинили "зосередженим вогнем".

Нагадаємо, прикордонники посилили охорону кордонів із Молдовою та Білоруссю. Ситуація контрольована.