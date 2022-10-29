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На Сіверському напрямку прикордонники зупинили просування розвідки Росії

Окупанти намагались розвідати позиції з БпЛА і наземним шляхом. 

На Сіверському напрямку прикордонники зупинили просування розвідки Росії
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Державна прикордонна служба України

Прикордонники зупинили просування ворожої розвідки на Сіверському напрямку. Росіяни намагались розвідати позиції за допомогою безпілотника, а також наземним шляхом.

Спочатку вдень ворог хотів розвідати підступи до позиції за допомогою безпілотника. По БпЛА відкрили вогонь, його було успішно збито, повідомили в пресслужбі ДПСУ

"Також до спостережних постів намагались підійти 2 групи наземної розвідки окупантів, які також було зупинено", – зазначили в повідомленні. 

У МВС додали, що наземна розвідка намагалась просунутись у темряві. Просування окупантів зупинили "зосередженим вогнем". 

Нагадаємо, прикордонники посилили охорону кордонів із Молдовою та Білоруссю. Ситуація контрольована. 

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