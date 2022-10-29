Авіація захисників завдала восьми ударів по районах зосередження сил та зброї ворога на півдні

Ситуація в Південнобузькій операційній зоні складна і динамічна, але контрольована Силами оборони. Захисники утримують займані позиції та завдають вогневих уражень для створення умов подальшого наступу.

Росіяни ведуть активну боротьбу, намагаються утримати зайняті рубежі та здійснювати вогневий вплив. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Біля Херсона окупанти дали місцевим людям дві доби на виселення і так звану евакуацію. Вивозити їх збираються до Криму, на шляхах встановили додаткові блокпости.

"Разом з тим, на правий берег доставлено чергову партію мобілізованих російських військовослужбовців з такими самими низькими мотиваційними показниками, слабкою підготовкою і частковим екіперуванням. Мінометним вогнем ворог продовжує тероризувати портову акваторію Очакова. Без людських втрат. Також тримає в напрузі Нікопольщину. По Марганецькій громаді вдарив з «Урагану». Реактивні снаряди влучили в прибережну зону водосховища. Без втрат та руйнування інфраструктури", – повідомили військові.

Протягом бойового дня ворог вісім разів атакував авіацією наші позиції, а також звільнені на початку жовтня населені пункти Бериславського району. У відповідь наша авіаця завдала також восьми ударів по районах зосередження сил та зброї противника, розгортанню систем протиповітряної оборони та опорному пункту в Миколаївському, Первомайському і Бериславському районах.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 160 вогневих завдань. Підтверджено втрати 34 окупантів, двох установок "Град", чотирьох танків, трьох мінометів 120 калібру, гаубиці "Гіацинт". Ще чотири артилерійські установки і ворожий танк пошкоджено.

У Бериславському і Миколаївському районах знищено три склади боєприпасів.

У Чорному морі загальна чисельність корабельного угруповання ворога становить девʼять кораблів та катерів, у тому числі один великий десантний корабель, два надводних і один підводний носії двох десятків високоточних крилатих ракет типу "Калібр".

За словами військових, обмежені міжнародними гарантіями забезпечення функціонування зернових коридорів, вони не наважуються виходити зі своєї "зони безпеки" за мисом Тарханкут, побоюючись наших засобів ураження.

На території придністровського регіону Республіки Молдова ознак формування наступальних угруповань не виявлено, військової активності не спостерігається.

Нагадаємо, українські прикордонники посилили охорону кордонів з Білорусю і Молдовою. Ситуація контрольована.