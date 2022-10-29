Запрацювали ще два Координаційні центри Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти

Відкрились ще два Координаційні центри Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Сьогодні Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко відвідує щойно відкритий Координаційний центр у Кропивницькому. Такий же запрацював і в Кривому Розі.

Це стало можливим у результаті партнерства Офісу Уповноваженого та Донецького державного університету внутрішніх справ, що евакуйований до Кропивницького. З вишем було підписано меморандум про співпрацю.

“Фахівці знають, наскільки ця робота непроста. Вона вимагає уваги до деталей, а також мужності та чуйності до людей, що шукають чи чекають своїх близьких. Чим більше нас залучено до пошуку, тим швидше буде результат»”, – поділився досвідом Олег Котенко.

Тепер в Україні вже діють 14 Координаційних центрів: на Київщині, Дніпропетровщині, Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Миколаївщині, Вінниччині, Хмельниччині, Сумщині, Одещині, у Кропивницькому, Кривому Розі та в Запорізькій області.

Нагадаємо, працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21. Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.