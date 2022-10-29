Кирило Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, призначеному для гуманітарних цілей, – Bihus.info
Кирило Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, призначеному для гуманітарних цілей, – Bihus.info
Путін заявив, що війна проти України "йде за планом"
Путін заявив, що війна проти України "йде за планом"
Міністр закордонних справ Китаю висловив підтримку Росії і Путіну
Міністр закордонних справ Китаю висловив підтримку Росії і Путіну
У Херсонській області українські захисники поставили в стрій трофейний "Бережок"
У Херсонській області українські захисники поставили в стрій трофейний "Бережок"
США розраховують передати NASAMS українцям у листопаді, – Остін
США розраховують передати NASAMS українцям у листопаді, – Остін
Українські військові отримали зенітні комплекси Zastava, – "Мілітарний"
Українські військові отримали зенітні комплекси Zastava, – "Мілітарний"
Український безпілотний комплекс SHARK запущено у серійне виробництво, – Притула
Український безпілотний комплекс SHARK запущено у серійне виробництво, – Притула
Латвія законом розірвала звʼязок своєї церкви з РПЦ. Україна теж так може?
Латвія законом розірвала звʼязок своєї церкви з РПЦ. Україна теж так може?
ГоловнаСуспільствоВійна

Запрацювали ще два Координаційні центри Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти

Загадом діє 14 таких центрів.

Запрацювали ще два Координаційні центри Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко
Фото: Анна Стешенко

Відкрились ще два Координаційні центри Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Сьогодні Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко відвідує щойно відкритий Координаційний центр у Кропивницькому. Такий же запрацював і в Кривому Розі.

Це стало можливим у результаті партнерства Офісу Уповноваженого та Донецького державного університету внутрішніх справ, що евакуйований до Кропивницького. З вишем було підписано меморандум про співпрацю.

“Фахівці знають, наскільки ця робота непроста. Вона вимагає уваги до деталей, а також мужності та чуйності до людей, що шукають чи чекають своїх близьких. Чим більше нас залучено до пошуку, тим швидше буде результат»”, – поділився досвідом Олег Котенко.

Тепер в Україні вже діють 14 Координаційних центрів: на Київщині, Дніпропетровщині, Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Миколаївщині, Вінниччині, Хмельниччині, Сумщині, Одещині, у Кропивницькому, Кривому Розі та в Запорізькій області.

Нагадаємо, працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21. Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також