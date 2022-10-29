Запрацювали ще два Координаційні центри Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти

Відкрились ще два Координаційні центри Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти.
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Сьогодні Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко відвідує щойно відкритий Координаційний центр у Кропивницькому. Такий же запрацював і в Кривому Розі.
Це стало можливим у результаті партнерства Офісу Уповноваженого та Донецького державного університету внутрішніх справ, що евакуйований до Кропивницького. З вишем було підписано меморандум про співпрацю.
“Фахівці знають, наскільки ця робота непроста. Вона вимагає уваги до деталей, а також мужності та чуйності до людей, що шукають чи чекають своїх близьких. Чим більше нас залучено до пошуку, тим швидше буде результат»”, – поділився досвідом Олег Котенко.
Тепер в Україні вже діють 14 Координаційних центрів: на Київщині, Дніпропетровщині, Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Миколаївщині, Вінниччині, Хмельниччині, Сумщині, Одещині, у Кропивницькому, Кривому Розі та в Запорізькій області.