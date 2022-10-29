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Самовар і прапор РФ: у дитсадках Маріуполя окупанти роблять "просвітницькі куточки"

Дітям розповідають спотворену історію.

Самовар і прапор РФ: у дитсадках Маріуполя окупанти роблять "просвітницькі куточки"
Фото: Маріупольська міська рада

У тимчасово захопленому Маріуполі у дитячих садках росіяни створюють так звані «просвітницькі куточки» з бубликами, самоваром і прапором РФ.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

«Російський прапор, самовар та бублики. Так виглядають так звані «просвітницькі кутки» у дитячих садках окупованого Маріуполя», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дітям з самого дитинства намагаються нав’язати російську пропаганду та ідентичність. Вихованцям розповідають спотворену історію та насаджують чужі символи.

«Але «російському світу» жити доведеться недовго. Маріуполь повернеться під український прапор», – запевняють у міськраді.

Нагадаємо, що жителі окупованого селища Мангуш Маріупольського району отримали паспорти Російської Федерації з місцем реєстрації у “Маріуполі, ДНР”.

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