В Маріуполі лунають вибухи

В окупованому російськими військами Маріуполі чути вибухи.

Про це радник мера міста Петро Андрющенко написав в Telegram.

"Маріуполь в канонаді. Звуки "відльотів" чутно: в Центральному районі в районі ринку Азовський (поруч з новим російським кварталом), в Лівобережному районі в районі колишнього Пивзаводу. Джерела з міста кажуть, що схоже на використання систем ППО С-300. Можливо це пов’язано з військовою ситуацією по лінії Вугледару/Волновахи", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, що у Маріуполь першого листопада прибудуть 14 тисяч цивільних росіян.