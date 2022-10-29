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В Маріуполі лунають вибухи

Схоже на використання систем ППО С-300.

В Маріуполі лунають вибухи
Фото: EPA/UPG

В окупованому російськими військами Маріуполі чути вибухи.

Про це радник мера міста Петро Андрющенко написав в Telegram.

"Маріуполь в канонаді. Звуки "відльотів" чутно: в Центральному районі в районі ринку Азовський (поруч з новим російським кварталом), в Лівобережному районі в районі колишнього Пивзаводу. Джерела з міста кажуть, що схоже на використання систем ППО С-300. Можливо це пов’язано з військовою ситуацією по лінії Вугледару/Волновахи", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, що у Маріуполь першого листопада прибудуть 14 тисяч цивільних росіян.

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