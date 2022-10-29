Унаслідок обстрілу в Херсонській області є жертви, по Сумській окупанти випустили 40 боєприпасів, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Запорізькій, Чернівецькій, Кіровоградській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській областях, на Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

У Сумській області протягом доби росіяни обстріляли три громади – Есманську, Білопільську, Зноб-Новгородську. Випустили по прикордонню 40 боєприпасів із мінометів, гранатометів та артилерії. Вчора після 22.00 в Есманській громаді було 17 вибухів. Без наслідків. Інформація уточнюється, повідомили в зведенні від ОВА.

У Дніпропетровській уночі ворог обстрілював Нікопольський район. Бив по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. У Нікополі поранено одну людину: чоловіка госпіталізовано. У місті пошкоджені вісім багатоповерхових та приватних будинків, готель, автобусна зупинка, декілька магазинів, газогін та кілька ліній електропередач. Обстріл спричинив пожежу на АЗС та у гаражному кооперативі. Вогонь уже приборкали. Пошкоджені 10 гаражів. У Марганецькій та Мирівській громадах – без постраждалих.

У Харківській протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів Харківської області. У м. Вовчанськ внаслідок обстрілів пошкоджено господарчу споруду, в смт Дворічна – житлові будинки, сталися пожежі. В Куп'янському районі поранення отримали три людини. На звільнених від ворога територіях триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 413 вибухонебезпечних предметів.

У Луганській області у Червонопопівці знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримали поранення різного ступеня важкості. Водночас російські війська продовжують обстріл звільнених населених пунктів. 28 жовтня постраждали, зокрема, Невське, Новоєгорівка, Білогорівка та Стельмахівка на Куп’янському та Лиманському напрямках. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника. Ворог вісім разів намагався штурмувати позиції наших бійців на лінії зіткнення: провів 23 артилерійських обстріли та завдав двох авіаударів.

У Донецькій області протягом ночі були обстріли Авдіївки, як старої, так і нової частин міста. Активні штурмові дії майже по всій лінії оборони Очеретинської громади (в районі населених пунктів Водяне, Первомайське, Невельське, Кам'янка, Красногорівка, Олександропіль) із застосуванням авіації – у районі с. Невельське. Майже всю ніч тривали обстріли в районі н.п. Водяне, Первомайське, Невельське. В Первомайському пошкоджено щонайменше два будинки. Інформація щодо постраждалих серед цивільних уточнюється. У Мар‘їнській громаді за минулу ніч були зафіксовані артилерійскі обстріли позицій. Особливо – с.Катеринівка та с.Антонівка. У деокупованих громадах триває розмінування, видача гуманітарної допомоги, виплата пенсій, облаштування пунктів обігріву. На Донеччині – троє загиблих, вісім поранених цивільних за добу.

У Миколаївській області учора протягом дня та сьогодні зранку обстрілів зазнав населений пункт Широківської громади. Внаслідок чого зруйновано два житлові будинки, ще три – пошкоджено (уламками вибито вікна та пошкоджено дахи). Постраждалих немає. Тривають обстріли території та населених пунктів Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

У Херсонській області тривають активні бойові дії. Противник накрив мінометним та артилерійським вогнем населені пункти Бериславського району. Обстрілами понівечені приватні будинки, господарські будівлі, магазини, сільськогосподарська техніка та дорожнє полотно. Є жертви серед мирного населення.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, триває так звана евакуація з тимчасово окупованої території Херсонської області. На маршрутах "евакуації" до тимчасово окупованого Криму встановили додаткові блокпости, де організували ретельний догляд та перевірки цивільного населення. За інформацією ОК "Південь", противник веде оборону та намагається утримати зайняті рубежі. На тимчасово окупованій території Херсонщини зафіксовано активізацію роботи лікувальних закладів із розгортанням додаткових ліжко-місць, у зв’язку із великими надходженнями поранених окупантів. Під час проведення стабілізаційних заходів на нещодавно деокупованих територіях працівники поліції продовжують виявляти нові воєнні злочини російських військових.

Нагадаємо, за минулу добу армія ворога втратила понад 500 окупантів, 19 танків, 19 одиниць спеціальної техніки. Один зі спецпідрозділів повідомив, що знищив заступника начальника штабу ПВК "Вагнера".