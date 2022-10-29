Окупанти вбили трьох мирних жителів Донеччини

З початку повномасштабного вторгнення РФ вбито 1115 мирних жителів Донеччини.

Минулої доби окупанти вбили трьох мирних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив у Telegram керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 28 жовтня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Курдюмівці та 1 у Північному. Також за вчора стало відомо про 8 поранених", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

З початку повномасштабного вторгнення вбито 1115 мирних жителів Донеччини, поранено ще 2491.

Нагадаємо, що російська армія обстріляла центральну частини Авдіївки. Інформація про постраждалих і обсяги руйнувань унаслідок численних обстрілів уточнюються.