Росія має намір прискорити виведення військ з Херсона, – британська розвідка

Росія продовжує так звану евакуацію на тимчасово окупованих територіях півдня України. Це свідчить про підготовку відходу з міста.

Про це заявили в британській розвідці в традиційному звіті про війну в Україні, який оприлюднено у Twitter.

"27 жовтня призначений Росією "губернатор" окупованої Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що понад 70 000 людей вже покинули Херсон. 26 жовтня Сальдо також заявив, що Росія вивезла останки російського діяча XVIII століття, князя Григорія Потьомкіна, з його могили в херсонському соборі", – повідомили в британській розвідці.

Потьомкін у російській свідомості асоціюється із завоюванням українських земель у вісімнадцятому столітті. Його останки забрали з метою підкреслити "історичне обгрунтування", яким Путін виправдовує повномасштабне вторгнення в Україну.

"Це символічне вилучення [останків] Потьомкіна і вихід цивільного населення, ймовірно, передбачає намір Росії прискорити виведення військ з цього району", – підсумували в британській розвідці.

Нагадаємо, що 28 жовтня у населеному пункті Качкарівка на Херсонщині окупанти дали жителям дві доби на виселення з власних помешкань та "евакуацію".

Загарбники також встановили на шляхах до тимчасово окупованого Криму додаткові блокпости. Тут організували ретельний догляд та перевірку цивільного населення.