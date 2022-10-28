Головне за день. П’ятниця, 28 жовтня

Ворожі ракетні і авіаудари, виселення окупантами мешканців Херсонщині, екстрені відключення світла в Києві, новий пакет військової допомоги від США. Яким запам’ятається 247-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українська авіація вразила 20 районів зосередження озброєння та військової техніки росіян. Ракетні війська та артилерія завдали ударів по пункту управління окупантів, а також 6 районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та чотирьом складам із боєприпасами.

Тим часом загарбники завдали трьох ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під обстріли окупаційних військ потрапили райони 30 населених пунктів у Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 28-го жовтня – в нашій новині.

У Генштабі також повідомили, що у Запорізькій області росіяни посилили фільтрацію, в Херсонській дали жителям дві доби на виселення. По дорозі до Криму рашисти встановили додаткові блокпости, де організували ретельний огляд і перевірку цивільних.

До населених пунктів Червоний Маяк, Новорайськ та Зміївка прибула чергова партія мобілізованих російських військовослужбовців.

Подробиці – в новині.

США оголосили про виділення Україні військової допомоги в розмірі $275 млн.

Серед нових поставок - боєприпаси до HIMARS, броньовані машини HMMWV, дистанційні системи мінування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що допомога США в основному спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних систем озброєнь, у тому числі для HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі проти Росії. Нової зброї в складі цього пакету військової допомоги немає.

Прикордонники посилили оборону на випадок вторгнення з Білорусі та невизнаного Придністров’я. Цим двом ділянкам кордону приділяється максимум уваги, щоб не допустити загострення ситуації.

Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передав кореспондент LB.ua.

Окупанти перекидають сили та засоби на територію Білорусі, але поки ударного угрупування, що могло б здійснити вторгнення з території Білорусі, не спостерігається. За словами Демченка, склад підрозділів збройних сил Білорусі змінюється лише на ротаційній основі.

Детальніше – в нашій новині.

Російським окупантам не вдалося змусити працівників Запорізької АЕС масово укладати контракти з Росатомом.

Згідно з повідомленням компанії Енергоатом, росіяни вдаються до тиску й маніпуляцій, заявляючи, що тисяча працівників станції вже підписали контракти із фейковим підприємством АО “Экплуатирующая организация “Запорожская АЭС”, яким керує Росатом.

“Насправді з 6 700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько сотні підписали контракти з Росатомом. Причому переважна більшість із тих, хто це зробив, “погодилися” під тиском загарбників. Ще 4 300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію”, – йдеться у повідомленні.

Більше інформації – в нашій новині.

У Києві за розпорядженням Укренерго 28 жовтня продовжилися екстрені відключення світла. Оприлюднені раніше графіки стабілізаційних відключень уже неактуальні, повідомили в КМДА, додавши, що через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання.

"Якщо після стабілізаційного відключення не з’явилось світло – повідомте про це через чатбот ДТЕК. Отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії у столиці можна через чатбот YASNO", – йдеться у повідомленні.

КМДА закликала споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгівельних центрів.

На сайті ДТЕК Київських регіональних мереж повідомили, що вимкнення електроенергії для області також продовжаться.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!