США оголосили про виділення Україні військової допомоги в розмірі $275 млн

Сполучені Штати Америки нададуть новий пакет військової допомоги Україні в розмірі $275 млн.

Про це повідомила на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, Україна отримає боєприпаси для HIMARS, дистанційні системи мінування, високоточні артилерійські снаряди, броньовані машини HMMWV, а також патрони для стрілецької зброї.

Журналіст Politico Пол МакЛірі у своєму Twitter додав, що мова йде про 125 Humvee, 2,7 мільйона патронів та 155-мм снаряди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що допомога США в основному спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних систем озброєнь, у тому числі для HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі проти Росії. Нової зброї в складі цього пакету військової допомоги немає.

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що Київ зрештою отримає танки і винищувачі від західних країн. Однак перед цим Вашингтону слід буде переконати в необхідності цього союзників.